Quanto o Lyon, de Textor, deixa de faturar com eliminação na Liga Europa?

A emocionante vitória do Manchester United por 5 a 4 sobre o Lyon, nesta quinta-feira (17), em Old Trafford, não apenas selou a eliminação do clube francês nas quartas de final da Europa League, como também representou um duro golpe financeiro para o time de John Textor, dono da SAF do Botafogo.

O empate em 2 a 2 no jogo de ida mantinha vivas as esperanças do Lyon de seguir na competição, mas a derrota na prorrogação encerrou o sonho do título — e de uma classificação direta à próxima Champions League, algo que seria essencial para aliviar a grave situação econômica do clube.

💰 Lyon perde chance de faturar R$ 117 milhões

Com a eliminação, o Lyon deixa de embolsar ao menos € 4,2 milhões (cerca de R$ 27 milhões) que seriam pagos como prêmio pela vaga nas semifinais. Caso avançasse até a final e fosse campeão, o clube poderia arrecadar até € 17,7 milhões extras em premiação, o equivalente a R$ 117 milhões na cotação atual.

Veja os valores que o Lyon deixou de ganhar:

Classificação às semifinais : € 4,2 mi

: € 4,2 mi Classificação à final : +€ 7,5 mi

: +€ 7,5 mi Campeão : +€ 6 mi

: +€ 6 mi Total possível perdido: € 17,7 mi (R$ 117 milhões)

Além do impacto direto, o título garantiria ao Lyon vaga direta na fase de grupos da Champions League 2025/26, o que renderia outros € 18,62 milhões — verba crucial para o clube.

📉 Crise financeira preocupa

O Lyon divulgou recentemente um prejuízo de € 117 milhões no primeiro semestre da temporada, com dívida total de € 445,5 milhões. A DNCG, órgão fiscalizador do futebol francês, ameaça rebaixar o clube caso não haja uma melhora nos números.

A queda nas receitas de transferências, além de um patrimônio líquido negativo de € 78 milhões, expõe a fragilidade do projeto esportivo e financeiro do Eagle Football Group.

A única esperança para disputar a Champions League agora é via Ligue 1. O Lyon ocupa atualmente a 4ª posição, e precisa subir ao menos uma colocação para se classificar diretamente à fase de grupos da maior competição de clubes do continente.

