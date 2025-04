Quanto o Flamengo fatura com bilheteria? Veja preço dos ingressos

A relação entre torcida e diretoria do Flamengo vive momento de tensão. Durante a vitória sobre o Juventude, na última quarta-feira (16), pelo Brasileirão, o clima no Maracanã foi de protesto. Cânticos como "ô, baixa o ingresso" e xingamentos ao presidente Bap ecoaram nas arquibancadas. Uma faixa exposta pela torcida resumiu o sentimento: “ingresso caro, arquibancada vazia”.

Apesar das reclamações, os números mostram que o Flamengo continua arrecadando valores expressivos com bilheteria. Nas últimas três partidas como mandante, a renda bruta ultrapassou R$ 8,5 milhões — uma média de quase R$ 2,9 milhões por jogo. A renda líquida, no entanto, é menor por conta dos altos custos operacionais do Maracanã.

💰 Preços altos x arquibancadas esvaziadas

O Flamengo tem adotado uma política de precificação de ingressos que varia por setor e demanda. As entradas cheias para a arquibancada Norte, onde ficam as torcidas organizadas, custam R$ 100. Este valor é para o público geral e não considera descontos para sócios-torcedores ou meia-entrada.

No setor mais caro, o Maracanã Mais, os valores chegam a R$ 600 em partidas da Libertadores. Vale destacar que, com os descontos, o ticket médio (renda bruta dividida pelo número de pagantes) das partidas é inferior a R$ 80. Ainda assim, os preços continuam sendo motivo de queixa.

📊 Confira os números das últimas três partidas no Maracanã:

🔴 Flamengo x Inter (Brasileirão – 29/03)

Público total: 48.452

Renda bruta: R$ 3.150.315

Renda líquida: R$ 1.496.823

Ingressos: de R$ 80 a R$ 500

Ticket médio: R$ 69,20

🔴 Flamengo x Central Córdoba (Libertadores – 09/04)

Público total: 56.515

Renda bruta: R$ 3.113.631

Renda líquida: não divulgada

Ingressos: de R$ 100 a R$ 600

Ticket médio: R$ 58,65

🔴 Flamengo x Juventude (Brasileirão – 16/04)

Público total: 31.445

Renda bruta: R$ 2.296.245

Renda líquida: não divulgada

Ingressos: de R$ 80 a R$ 500

Ticket médio: R$ 79,38

🏟️ Estratégia da diretoria

Desde o início da nova gestão, o Flamengo tem fechado parte dos setores do Maracanã para reduzir os custos operacionais. A abertura é feita conforme a demanda por ingressos aumenta. A prática, aliada aos preços considerados altos, tem provocado o esvaziamento parcial das arquibancadas e gerado críticas por parte das torcidas organizadas e dos torcedores comuns.

