Qual o salário de Lucas Beraldo, ex-São Paulo, no PSG?

Classificado para as semifinais da Champions League, o PSG conta com diversos talentos no elenco — entre eles, o brasileiro Lucas Beraldo, revelado pelo São Paulo. Mesmo ainda em busca de espaço no time titular, o jovem zagueiro já desfruta de um contrato milionário no clube francês.

💰 Salário de Beraldo no PSG

Segundo o site Capology, especializado em finanças do esporte, Lucas Beraldo recebe um salário bruto anual de € 3,27 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 21,61 milhões por ano, com a cotação atual do euro. Veja os valores de forma detalhada:

Por ano: R$ 21,61 milhões

R$ 21,61 milhões Por mês: R$ 1,80 milhão

R$ 1,80 milhão Por semana: R$ 415 mil

R$ 415 mil Por dia: R$ 59,3 mil

O vínculo com o PSG foi assinado em janeiro de 2024 e vai até junho de 2028. No total, o zagueiro brasileiro tem garantidos cerca de € 14,7 milhões (ou R$ 97 milhões) ao longo do contrato.

💼 Detalhes da venda

O balanço financeiro de 2024 do São Paulo trouxe os números oficiais da negociação com o PSG. A venda foi fechada por R$ 101,6 milhões, valor equivalente a cerca de € 19 milhões na cotação da época (dezembro de 2023). Desse total:

O São Paulo ficou com R$ 63 milhões (62%)

(62%) O jogador recebeu R$ 13,45 milhões (13,2%)

(13,2%) O XV de Piracicaba ficou com R$ 16,14 milhões (15,9%)

(15,9%) A intermediação da negociação custou R$ 8,96 milhões

