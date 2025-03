Quanto o Inter deve ao Flamengo? Entenda situação da dívida

Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado (29), pela primeira rodada do Brasileirão 2025. No entanto, o duelo entre os clubes vai além das quatro linhas. Fora de campo, o Colorado enfrenta dificuldades para honrar o pagamento referente à contratação do volante Thiago Maia, que aconteceu em 2024.



📊 O tamanho da dívida do Internacional

Para contratar Thiago Maia, o Inter se comprometeu a pagar 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões na época) ao Flamengo, divididos em 10 parcelas, com vencimentos entre agosto de 2024 e agosto de 2027. No entanto, as primeiras parcelas ficaram em atraso, o que levou o clube carioca a acionar a FIFA para cobrar o débito.

Parcelas já vencidas e não pagas:

20/08/2024: 250 mil euros

20/12/2024: 400 mil euros

30/12/2024: 50 mil euros

💰 Total da dívida: 700 mil euros (R$ 4,3 milhões na cotação atual)

⚠️ Valores em aberto e posicionamento dos clubes

O Flamengo afirma que o total de 4 milhões de euros (R$ 24,7 milhões na conversão atual) deve ser pago, mas reconhece que parte do valor ainda está dentro do prazo. Já o Inter admite o atraso nas três primeiras parcelas. O restante do valor — 3,3 milhões de euros (R$ 20,4 milhões) — está previsto para ser pago até 2027.

Próximos vencimentos:

20/04/2025: 500 mil euros

30/04/2025: 50 mil euros

30/08/2025: 550 mil euros

28/02/2026: 550 mil euros

30/08/2026: 550 mil euros

28/02/2027: 550 mil euros

30/08/2027: 550 mil euros

O presidente do Inter, Alexandre Barcellos, reconheceu as dificuldades financeiras e disse estar em busca de soluções para honrar os compromissos.

— O Flamengo está no direito dele. O Inter também tem os seus credores. Tivemos uma dificuldade que nenhum clube, a não ser os do Rio Grande do Sul, teve no ano passado e isso tem reflexos — afirmou.

