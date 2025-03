De Estêvão a Neymar: veja os jogadores mais caros do Brasileirão 2025

O Brasileirão 2025 promete ser uma das edições mais disputadas e valorizadas dos últimos anos. Com grandes investimentos e a presença de estrelas nacionais e internacionais, o campeonato também reflete o crescimento do mercado do futebol brasileiro, que hoje conta com jogadores avaliados em cifras milionárias.



Segundo o site especializado Transfermarkt, Palmeiras e Flamengo dominam o ranking dos jogadores mais valiosos da competição, com sete atletas entre os dez mais caros. Estêvão, joia palmeirense de apenas 17 anos, lidera a lista.

💰 Os 10 jogadores mais caros do Brasileirão 2025:

Estêvão (Palmeiras) – €50 milhões (R$308 milhões) Pedro (Flamengo) – €23 milhões (R$141,68 milhões) Vitor Roque (Palmeiras) – €20 milhões (R$123,2 milhões) Gerson (Flamengo) – €20 milhões (R$123,2 milhões) Nicolás de la Cruz (Flamengo) – €18 milhões (R$110,88 milhões) Raphael Veiga (Palmeiras) – €17 milhões (R$104,72 milhões) Paulinho (Palmeiras) – €17 milhões (R$104,72 milhões) Jhon Arias (Fluminense) – €16 milhões (R$98,56 milhões) Igor Jesus (Botafogo) – €15 milhões (R$92,4 milhões) Neymar (Santos) – €15 milhões (R$92,4 milhões)

📈 O que influencia o valor de mercado?

O valor de mercado de um jogador é definido por uma combinação de fatores que vão além do desempenho dentro de campo. Entre os principais critérios estão:

Posição em campo: Funções consideradas mais escassas no mercado também influenciam na avaliação.

Idade e potencial de crescimento: Jogadores jovens com alta projeção costumam valer mais.

Contrato e cláusulas: Contratos longos e sem cláusulas acessíveis aumentam o valor.

Demanda de mercado: A concorrência entre clubes eleva os preços, especialmente em transferências internacionais.