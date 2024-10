Quanto o Corinthians vai pagar por Hugo Souza no total?

Com a recusa do Flamengo da primeira proposta de compra oferecida pelo Corinthians por Hugo Souza, o clube paulista deve mais uma vez pagar a multa de R$ 500 mil para ter o goleiro a disposição no duelo contra o Rubro-Negro pelo segundo jogo da Copa Do Brasil. Sendo assim, o valor das multas pagas para escalar o goleiro contra seu ex-clube pode ultrapassar o custo total do empréstimo.