Depay tem vaga? Saiba como foi a Data Fifa dos atacantes da Holanda

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 07:15 • Amsterdã (HOL)

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, não atuou na Data Fifa de outubro pela seleção da Holanda. Essa foi a segunda vez consecutiva que o atacante foi preterido pelo técnico Ronald Koeman.

O mau rendimento da Laranja Mecânica no empate diante da Hungria (1 a 1) e na derrota para a Alemanha (1 a 0), no entanto, levanta um questionamento: Depay teria espaço na última lista de sua seleção? Veja a seguir um resumo da Data Fifa da Holanda e como foi o rendimento de seus atacantes.

Como foi a Data Fifa da Holanda?

No primeiro jogo, diante da Hungria, o time até teve volume e finalizou 16 vezes a gol. As chances claras, no entanto, foram apenas três, e a eficácia foi ainda pior: apenas um gol marcado, pelo lateral Dumfries.

Diante da Alemanha, porém, os problemas no ataque ficaram ainda mais claros: amplamente dominada, a Holanda finalizou apenas três vezes em 90 minutos. Os números são da plataforma de análise e estatísticas "Sofascore".

Além dos problemas coletivos, as individualidades não se destacaram. Prova disso é que o técnico Ronald Koeman mexeu no setor: diante da Hungria, Joshua Zirkzee começou entre os titulares; entretanto, o atacante do Manchester United deu apenas uma finalização (bloqueada pela defesa) em toda a partida.

Por conta disso, acabou substituído aos 31 minutos do segundo tempo por Brian Brobbey, do Ajax, que assumiu a posição de titular no duelo seguinte, diante dos alemães. Seu rendimento, contudo, foi pior ainda: o centroavante sequer deu um chute no jogo.

Pelas pontas, a dupla foi a mesma nos dois jogos: Xavi Simons, do RB Leipzig, jogando da direita para o centro; e Cody Gakpo, do Liverpool, abrindo o campo pela esquerda. Mas suas funções em campo, muito específicas e voltadas para a criação de jogadas, dificultaram a marcação de um gol.

Por fim, vale citar os reservas Donyell Malen e Justin Kluivert. O primeiro atuou por 15 minutos diante da Hungria e todo o segundo tempo contra a Alemanha. Somando os dois jogos, deu apenas uma finalização. O segundo, por sua vez, nem mesmo entrou em campo.

Depay teria espaço?

Na Data Fifa de setembro, Ronald Koeman causou polêmica ao fechar as portas para o atacante Steven Bergwijn após o mesmo se transferir para o futebol saudita. Porém, a postura foi diferente com relação à chegada de Depay ao futebol brasileiro: o técnico se esquivou e evitou revelar seus planos para o jogador.

A ausência do holandês na seleção, no entanto, parece não ter relação direta com sua chegada ao Corinthians, mas com seu momento físico, assim como na última Data Fifa, em que sequer tinha clube e ainda negociava com o Timão. Após o duelo diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão, o próprio jogador afirmou que ainda não estava pronto para jogar 90 minutos.

- Não é realista dizer que posso jogar 90 minutos. Temos que respeitar o corpo dos atletas, fiquei dois meses sem jogos. (...) Me sinto cada vez mais forte com os treinos, mas precisamos ser inteligentes. Jogarei o máximo de minutos que puder - disse na ocasião.

Vale lembrar que Depay fez apenas uma partida como titular do Corinthians, o empate por 2 a 2 diante do Internacional, na última partida da equipe antes da pausa no calendário.

