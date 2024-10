Hugo Souza no Corinthians cumprimentando Pedro, seu ex-companheiro de Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 12:04 • Rio de Janeiro

O Corinthians sofreu fortes acusações de "calote" por parte do presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch. Segundo o diretor, o Timão está em dívida com parcelas do pagamento do volante Raniele, contratado junto ao Cuiabá. O jornalista da SBT Rio Venê Casagrande detonou o CEO do Corinthians pelo caso e mencionou um possível golpe envolvendo Hugo Souza e o Flamengo.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hugo Souza em ação pelo Corinthians contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- O Fred Luz disse que não consegue encontrar uma data ideal para o pagamento. É basicamente eu ligar para o meu banco e dizer que não consigo pagar minha fatura vencida porque há um descasamento. Na entrevista, ele já avisa que não vai pagar as dívidas, assim como a do Hugo Souza, que está tentando dar calote no Flamengo que, de maneira estratégica, está conseguindo evitar essa situação. Como um CEO do Corinthians tem a cara de pau de dizer que não faz os pagamentos, mas não é caloteiro?! Isso é um absurdo, e o Corinthians continua gastando como se não houvesse amanhã - criticou Venê Casagrande, no SBT Rio.

➡️Flamengo recebe sondagem de gigante da Europa por Léo Ortiz

Presidente do Cuiabá sobre a dívida do Corinthians por Raniele:

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou a falta de responsabilidade financeira do Corinthians, que enfrenta pendências em relação ao pagamento refente à aquisição do volante Raniele.

- O Corinthians não está pagando ninguém mas está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro (Depay) e não consegue pagar o Cuiabá (por Raniele) - Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Raniele em entrevista coletiva do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Resposta do CEO do Corinthians

- Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano, sei que foi tentado isso, mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, é uma renegociação - disse Fred Luz, CEO do Corinthians.

➡️Corinthians negociou quatro jogadores ao Cuiabá desde 2020

Valores negociados por Raniele

No início da temporada, o Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos de Raniele por 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões na cotação da época), em operação dividida em quatro parcelas. Além disso, o Timão terá que pagar mais R$ 3 milhões por 10% dos direitos do volante, em razão do cumprimento de metas estabelecidas no acordo.