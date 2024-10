Hugo Souza goleiro do Corinthians comemora defesa de penalti durante partida contra o Bragantino no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Copa Sul-Americana 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 18:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo negou a primeira proposta de compra apresentada pelo Corinthians para a aquisição em definitivo do goleiro Hugo Souza. O clube carioca não aceitou o fiador apresentado pelo alvinegro paulista para adquirir o jogador com pagamento parcelado. Assim, as tratativas seguem em andamento.

Na quinta-feira, o Corinthians informou ao Flamengo que vai exercer a opção de compra de 50% dos direitos de Hugo Souza, como previsto no contrato de empréstimo. O valor é de 800 mil euros (R$ 4,9 milhões na cotação atual).

O time paulista tem pressa para fazer o negócio porque, no mesmo contrato, está prevista uma compensação de R$ 500 mil ao Flamengo para cada vez que Hugo Souza jogar contra o rubro-negro. No domingo, 20, as equipes se enfrentam pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Hugo Souza goleiro do Corinthians durante partida contra o Flamengo no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

A aquisição do goleiro junto ao Flamengo será quitada em quatro parcelas - entre janeiro de 2025 e junho de 2026. No clube desde o início de junho, Hugo Souza chegou ao Corinthians por empréstimo válido até dezembro, em operação que custou 200 mil euros (aproximadamente R$ 1,2 milhão).

Caso não apresente um novo fiador, o Corinthians terá duas opções: pagar o valor à vista até o final de semana, ou desembolsar os R$ 500 mil de compensação para poder usar o goleiro na partida.

O valor das multas destinadas para escalar Hugo Souza pode ultrapassar o montante para ter o goleiro por empréstimo até dezembro de 2024 - fixado em 200 mil euros (R$ 1,2 milhão na cotação da época).

Ainda existe a possibilidade do valor ser depositado à vista, caso ambos os clubes não entrem em consenso a respeito da fiadora.