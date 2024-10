‘Tá faltando o dinheiro!’, diz Marcos Braz sobre entrave com Hugo Souza e Corinthians

Hugo Souza em ação pelo Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 14/10/2024 - 19:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz abriu o jogo em relação ao entrave envolvendo o pagamento do Corinthians pela compra em definitivo do goleiro Hugo Souza. Em evento do lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência, o cartola afirmou que a situação ainda não está resolvida.

➡️ Brasileirão entre os maiores do planeta! Confira ranking dos torneios mais competitivos do mundo

- Tá faltando o pagamento. Tá faltando o dinheiro! O que eu posso falar é que hoje (segunda) a gente não tem a situação resolvida. (Acho) que vai ser resolvido, não tem problema nenhum. Agora, hoje, o que eu posso te falar é que no domingo, se ele jogar de novo, mais R$ 500 mil (terão que ser pagos).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Previsto no contrato de empréstimo, o Corinthians deve pagar R$ 500 mil caso queira escalar Hugo Souza contra o Flamengo. O Timão já deixou R$ 1 milhão na conta do Rubro-Negro por escalar seu goleiro contra o Mais Querido no Brasileirão e no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O clube paulista já manifestou o interesse em contratar o atleta de forma definitiva, mas a negociação enfrenta alguns entraves. A principal delas é em relação a Brax, que faria parte da operação para desenrolar o caso.

Marcos Braz abriu o jogo sobre situação de Hugo Souza (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Entenda polêmica entre Flamengo e Corinthians sobre Hugo Souza

No início do ano, o Corinthians utilizou a empresa Brax como fiadora na contratação do lateral-direito Matheuzinho. No entanto, o Flamengo não recebeu uma das parcelas pela venda de seu jogador, e os dirigentes já reclamaram do caso publicamente.

Novamente, o Timão gostaria de utilizar a mesma empresa como fiadora na negociação por Hugo Souza, o que o Rubro-Negro se recusa a aceitar. O clube paulista precisa arcar com o custo de 800 mil euros (R$ R$ 4,8 milhões) pela compra do goleiro.