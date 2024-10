Vai ter clássico? Vidente prevê finalistas da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 15:35 • Rio de Janeiro

Seguindo um "padrão", os jogos de ida da Copa do Brasil deixaram os confrontos vivos para a decisão. Tanto o Flamengo quanto o {Atlético-MG}, os dois mandantes no primeiro jogo, venceram suas partida por apenas um gol vantagem, deixando para São Januário e Neo Química Arena a decisão dos duelos. Lendo as cartas que indicam quem chegará na grande final, o tarólogo Athael Arcanjo cravou um grande jogo na final da Copa do Brasil.

Hugo Souza em ação pelo Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Vejo boas energias no Flamengo para se classificar para a final da Copa do Brasil. Acredito que o Vasco tenha grandes chances de ir para a final da Copa do Brasil. Sem sombra de dúvidas - disse o tarólogo Athael Arcanjo em seu canal no YouTube.

Semifinais da Copa do Brasil

Pela semifinal da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta o Atlético-MG no dia 19 de outubro, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Na ida, o Galo venceu o Cruz-Maltino de virada por 2 a 1, na Arena MRV, com gols de Guilherme Arana e Paulinho - Coutinho abriu o placar para o Vasco. Uma vitória simples do Vasco leva a decisão para os pênaltis.

Do outro lado, Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 1 x 0, com gol de Alex Sandro. Uma vitória simples leva a partida para os pênaltis. O outro finalista será definido neste confronto.

Agenda do Flamengo antes da semifinal da Copa do Brasil

Antes da decisão, o Flamengo disputa um clássico no Maracanã. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense, pelo {Campeonato Brasileiro}, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília). Para o Flamengo, o jogo tem papel fundamental para se manter vivo na disputa pelo título do Brasileirão, por outro lado, o Fluminense precisa dos três pontos para se manter longe do Z4.

Agenda do Vasco antes da semifinal da Copa do Brasil

O próximo adversário do Vasco é o time que representou a virada de chave na temporada, vencendo com uma goleada por 4 a 1. Agora, os times voltam a se encontrar no Brasileirão nesta quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O Vasco foi Campeão da Copa do Brasil em 2011 (Foto: Lancepress!)

