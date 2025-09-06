menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Derrotado pela Itália, veja quanto o Brasil ainda pode ganhar no Mundial de Vôlei

Confira quanto o Brasil ainda pode ganhar com a VNL feminina

imagem cameraJulia e Gabi Guimarães no bloqueio durante o Mundial de Vôlei (Foto: Amaury PAUL / AFP)
Avatar
Lucas Cremonese Gonçalves
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/09/2025
15:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Itália no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino por 3 sets a 2, e entrará em quadra para a disputa do terceiro lugar contra a seleção do Japão, na madrugada deste domingo. Com a amarga derrota, as comandadas de Zé Roberto deixaram de receber uma quantia milionária, porém ainda podem lucrar com a participação no torneio.

continua após a publicidade

Se vencer o Japão, a Seleção Brasileira irá receber 250 mil dólares (algo em torno de R$1,3 milhão). No entanto, caso disputasse a final, as cifras seriam ainda maiores: 1 milhão de dólares (cerca de R$5,4 milhões), enquanto o segundo lugar vai faturar 500 mil dólares (aproximadamente R$2,7 milhões).

Brasil encara Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino. (Foto: Volleyball World / Divulgação)
Brasil encara Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino. (Foto: Volleyball World / Divulgação)

Em busca do primeiro título

Os planos de vencer o primeiro título mundial da seleção brasileira de vôlei feminino foram interrompidos pela seleção italiana, que agora soma 35 partidas de invencibilidade. Foi a própria seleção italiana, inclusive, que eliminou o Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino há pouco mais de um mês, sendo a única equipe que venceu as comandadas de Zé Roberto em 2025.

continua após a publicidade

No entanto, o nosso time de vôlei feminino não é nenhuma força a se descartar. O Brasil já acumula 4 vices na VNL, além de três medalhas de bronze em Olimpíadas (Atlanta 1996, Sydney 2000 e Paris 2024), uma medalha de prata (Tóquio 2020) e duas medalhas de ouro (Pequim 2008 e Londres 2012).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Disputa pelo terceiro lugar

O Brasil vai encarar a seleção japonesa no próximo domingo (7) em busca do pódio da competição. O jogo vai acontecer às 5h30 (horário de Brasília). ➡️Veja como e onde assistir!

continua após a publicidade

Após vencer a equipe do Japão, a Turquia avançou à final da competição pela primeira vez em sua história e vai disputar o título com a Itália no mesmo dia, domingo (7) às 9h30 (horário de Brasília). ➡️Saiba onde assistir!

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias