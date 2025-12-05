Libertadores define as duas primeiras emissoras que vão transmitir torneio a partir de 2027

A Libertadores já tem dois canais definidos como detentores de direito de transmissão a partir de 2027. A Conmebol abriu negociações para definir as emissoras que vão exibir a principal competição continental e Globo e ESPN são as marcas chegaram a um acordo. O contrato para as transmissões dos jogos é válido para o próximo triênio, que vai até 2030.

O contrato assinado pela Conmebol com as duas emissoras é válido para a Libertadores e Sul-Americana, mas existem acordos de exclusividade dos dois lados. A Globo, por exemplo, será a única a exibir em TV aberta, enquanto a ESPN ficará com os dois jogos da Recopa Sul-Americana, que reúne o campeão dos dois torneios da temporada. As informações são do jornalista Gabriel Vaquer.

O jornalista destaca ainda que a ESPN terá a exclusividade da Sul-Americana em plataformas pagas, já que comprou os dois pacotes. O canal transmite jogos através do streaming Disney+. A Paramount, streaming concorrente, transmitirá apenas jogos da Libertadores no triênio.

No YouTube, a GE TV manteve os direitos de transmissão e seguirá exibindo os jogos, como já aconteceu nesta temporada, quando o canal fez sua estreia. Entretanto, as partidas na plataforma também serão mostradas pela ESPN, que passará a transmitir alguns jogos de graça no site a partir de 2027.

Na televisão aberta, a Sul-Americana será transmitida pelo SBT, como já aconteceu na temporada 2025, e seguirá até 2030. Vaquer afirmou que a CazéTV concorria no pacote da competição, mas não ganhou a concorrência. Outra que perdeu a disputa foi a Xsports, emissora de TV aberta.

Flamengo venceu o Palmeiras na final da Libertadores de 2025. (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Audiência de Flamengo x Palmeiras supera final de 2024

Na final de 2025, a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que terminou com título rubro-negro, foi transmitida pela Globo na TV aberta e no canal GE TV, no YouTube, ESPN na TV fechada e no streaming Disney+, além do Paramount+.

Na ESPN, o jogo alcançou mais de 1,7 milhão de espectadores, resultado que representa um crescimento de 2% em comparação à decisão do ano passado, disputada entre Botafogo e Atlético-MG. A emissora liderou a TV por assinatura com ampla vantagem, registrando audiência 765% superior à do segundo colocado no horário.