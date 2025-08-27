menu hamburguer
Estrelas do Brasil na VNL mantêm alto nível no Mundial de vôlei feminino

O Brasil aguarda o perdedor entre China e Republica Dominicana para as oitavas

imagem cameraBrasil vence Porto Rico no Mundial (Foto: Divulgação Volleyball World)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
d2f11a69-e1d0-41ea-938b-bccfa7559490_3x4-Thayan-aspect-ratio-1024-1024
Thayuan Leiras
São Paulo
Dia 27/08/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira de Vôlei está classificada para as oitavas de final do Mundial feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A equipe liderada por Zé Roberto Guimarães fez uma boa campanha na Liga das Nações (VNL), terminando em segundo lugar após a derrota para a Itália na final, e as jogadoras de destaque estão repetindo o bom desempenho no atual torneio.

Na VNL, o Brasil terminou a fase classificatória em segundo lugar, com 11 vitórias e uma derrota, enquanto no Mundial de vôlei feminino, encerrou a primeira etapa em primeiro do Grupo C, com 100% de aproveitamento e uma vitória de virada sobre a França.

Nos destaques individuais, a central Júlia Kudiess continua sendo a principal surpresa. Na VNL, a jogadora conseguiu igualar o recorde de bloqueios da história da competição, que pertencia a Carol, com 58 pontos nesse fundamento. No Mundial, Júlia já tem 12 pontos de bloqueio e é a segunda do ranking, até o momento.

Outro destaque que manteve seu desempenho foi a ponteira Júlia Bergmann, que terminou a VNL como a 11ª maior pontuadora (191 pontos) e 9ª melhor sacadora (13 aces). Na Tailândia, a jogadora anotou 44 pontos e é a nona colocada, empatada com a capitã Gabi Guimarães.

No fundo de quadra, a líbero Marcelle se consolidou como titular em sua estreia com a camisa do Brasil na VNL.

Brasil vence Porto Rico no Mundial (Foto: Divulgação Volleyball World)

Agenda do Brasil no Mundial de vôlei feminino

  • 22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia
  • 24 de agosto - Brasil 3 x 2 França
  • 26 de agosto - Brasil 3 x 0 Porto Rico
  • Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
  • Quartas de final: 3 e 4 de setembro
  • Semifinais: 6 de setembro
  • Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro

