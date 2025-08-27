Estrelas do Brasil na VNL mantêm alto nível no Mundial de vôlei feminino
O Brasil aguarda o perdedor entre China e Republica Dominicana para as oitavas
A Seleção Brasileira de Vôlei está classificada para as oitavas de final do Mundial feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A equipe liderada por Zé Roberto Guimarães fez uma boa campanha na Liga das Nações (VNL), terminando em segundo lugar após a derrota para a Itália na final, e as jogadoras de destaque estão repetindo o bom desempenho no atual torneio.
Na VNL, o Brasil terminou a fase classificatória em segundo lugar, com 11 vitórias e uma derrota, enquanto no Mundial de vôlei feminino, encerrou a primeira etapa em primeiro do Grupo C, com 100% de aproveitamento e uma vitória de virada sobre a França.
Nos destaques individuais, a central Júlia Kudiess continua sendo a principal surpresa. Na VNL, a jogadora conseguiu igualar o recorde de bloqueios da história da competição, que pertencia a Carol, com 58 pontos nesse fundamento. No Mundial, Júlia já tem 12 pontos de bloqueio e é a segunda do ranking, até o momento.
Outro destaque que manteve seu desempenho foi a ponteira Júlia Bergmann, que terminou a VNL como a 11ª maior pontuadora (191 pontos) e 9ª melhor sacadora (13 aces). Na Tailândia, a jogadora anotou 44 pontos e é a nona colocada, empatada com a capitã Gabi Guimarães.
No fundo de quadra, a líbero Marcelle se consolidou como titular em sua estreia com a camisa do Brasil na VNL.
Agenda do Brasil no Mundial de vôlei feminino
- 22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia
- 24 de agosto - Brasil 3 x 2 França
- 26 de agosto - Brasil 3 x 0 Porto Rico
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro
