Em partida equilibrada, o Brasil foi derrotado pela Itália e vai disputar o terceiro lugar do Mundial de Vôlei feminino contra o Japão. O duelo pelo bronze acontece neste domingo (7), às 5h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). O Lance! também acompanha a partida ao vivo.

O Brasil é o favorito para a disputa e vem de uma derrota dura para Itália. Em jogo equilibrado, as brasileiras perderam no tie break, com as parciais de 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13. Já o Japão chega de uma derrota mais incisiva. A Turquia atropelou as japonesas e venceu com as parciais de 16/25, 25/17, 25/18 e 27/25.

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Japão pela disputa de terceiro lugar do Mundial de Vôlei:

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Japão

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: Domingo, 6 de setembro, às 5h30 (de Brasília)

📍 Local: Bangkok, na Tailândia

👁️ Onde assistir: SporTV e VBTV

Como foi Brasil e Itália na semifinal?

Primeiro set

O 1ª set mostrou superioridade do Brasil. As brasileiras começaram com força no ataque e precisão na defesa, enquanto a Itália teve dificuldade na recepção e não conseguiu acertar o passe. Com isso, as sul-americanas usaram o bloqueio das adversárias para abrir vantagem no placar e aproveitaram o momento de falha das europeias.

No meio do set, as italianas tentaram reação e aproximaram a parcial, mas a tentativa não foi o suficiente para conter o jogo encaixado das brasileiras. No fim, o Brasil venceu com o placar de 25 a 22. Rosamaria e Gabi foram as maiores pontuadoras da parcial, com seis pontos cada.

Segundo set

A segunda parcial foi equilibrada, mas mostrou mais precisão das italianas. A Itália saiu na frente e conseguiu consertar os erros anteriores, encontrando espaço na quadra brasileira com maestria. O jogo teve bastantes pontos trocados e o Brasil não ficou para trás na intensidade. As brasileiras conseguiram empatar a parcial, mas a grande sequência de erros das sul-americanas foi decisivos para derrota.

O Brasil não perdeu para a Itália em nenhum fundamento.Foram 11 pontos de ataque para ambas as seleções, e 5 bloqueios das brasileiras, contra 4 das italianas. Porém, o Brasil errou 10 vezes, enquanto as europeias erraram apenas 6. Com isso, a Itália venceu o set por 25 a 22.

Terceiro set:

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. A Itália saiu na frente com dois aces em sequência, mas não conseguiu abrir vantagem no placar. As brasileiras erraram menos do que o set anterior e voltaram a converter bolas importantes. Com pontos trocados, as seleções mostraram características diferentes. Do lado das italianas, Antropova foi destaque com 14 pontos no ataque, acumulando bolas rápidas e variadas. Já na quadra brasileira, o bloqueio foi foi destaque, com menção para Julia Kudiess.

Gabi Guimarães virou bolas importantes e Marcelle se destacou nas defesas. No fim da parcial, o bloqueio brasileiro foi fundamental para vitória por 30 a 28.

Quarto set:

Assim como no set anterior, a parcial foi equilibrada. Dessa vez, porém, a Itália mostrou mais eficiência em encontrar espaços vazios na quadra brasileira. Rosamaria e Gabi converteram bolas importantes no início do set para o Brasil, mas a seleção teve dificuldade em manter ataques precisos ao longo da parcial. As europeias abriram vantagem, com destaque para Antropova, mas o Brasil reagiu com levantamentos eficientes da Roberta.

A Itália, porém, não abriu espaço para falhas e decidiu a partida nos detalhes. Mesmo com o bloqueio do Brasil brilhando, as italianas mantiveram a intensidade e venceram a parcial por 25 a 22.

Tie-Break:

O tie-break foi decidido nos mínimos detalhes, com as duas seleções se destacando em ataques eficientes. Gabi foi o destaque da parcial e virou ataques importantes. Além da ponteira, Rosamaria também puxou a responsabilidade e converteu bolas eficientes. O Brasil, porém, acumulou erros na recepção e Egonu foi decisiva para a Itália. Com isso, as europeias venceram a parcial e a partida por 15 a 13.

