Final do Mundial de Vôlei tem primeiro finalista; Brasil e Itália disputam segunda vaga

A Turquia atropelou o Japão, na manhã deste sábado (6), e está na final do Mundial de Vôlei Feminino, em Bangkok, na Tailândia. A partida começou com superioridade japonesa, mas as turcas reagiram e fecharam o placar por 3 sets a 1, com as parciais de 16/25, 25/17, 25/18 e 27/25. Pela primeira vez, a seleção chegou na final da competição e enfrentará o Brasil ou a Itália na decisão. ➡️ Acompanhe ao vivo: Brasil e Itália!

A primeira semifinal do Mundial mostrou superioridade das turcas. No início, as jogadoras não se encontraram em quadra e perderam o primeiro set. A Turquia, porém, voltou com força e emplacou a vitória de três sets em sequência. O destaque da partida foi a oposta Melissa Vargas, que marcou 28 pontos no confronto. Além dela, Karakurt converteu 13 pontos.

O vencedor do confronto entre Brasil e Itália disputará a final com a Turquia e o perdedor disputa o terceiro lugar contra o Japão. A final acontece neste domingo (7/9), às 9h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia. A disputa de terceiro lugar acontece também neste domingo (7/9), às 5h (de Brasília).

Apesar de ótima fase da Itália, Brasil tem retrospecto em Mundiais a seu favor

Brasil e Itália se enfrentam amanhã, às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela semifinal do Mundial de Vôlei feminino. A seleção italiana está sem perder há impressionantes 34 jogos. No entanto, o histórico de confrontos em Mundiais é favorável ao Brasil, que venceu todos na história.

Em partidas do Mundial de Vôlei, a seleção brasileira esteve à frente da italiana em 5 oportunidades. Destas, o Brasil saiu vencedor em todas.

Relembre os confrontos:

A primeira vez que Brasil e Itália se encontraram no Mundial foi em 1990, na China, em partida das oitavas de final. O jogo terminou em 3x0 para a seleção brasileira. Nessa época, o vôlei ainda era disputado em sets de 15 pontos e com vantagem.

Na segunda ocasião, o Brasil também venceu sem perder nenhum set. Foi no Mundial do Japão, em 2010, na primeira fase da competição.

Em 2014, o confronto foi mais equilibrado, dando indícios do que viria a ser a rivalidade entre as seleções na atualidade. Liderada por Fê Garay, Sheilla e Jaqueline, a equipe venceu por 3x2, na casa da adversária, e levou a medalha de bronze.

No Mundial de 2022, na Polônia, as seleções se encontraram duas vezes. Na primeira fase, o Brasil venceu por 3x2 e, na semifinal, levou a melhor por 3x2. Naquela edição, a seleção brasileira foi vice, após ser superada pela Sérvia na final.