Stranger Things lança parceria exclusiva com a NBA no Brasil

A quinta e última temporada da série "Stranger Things" já está parcialmente disponível na Netflix. E os fãs brasileiros poderão se conectar ainda mais com a série fora das telas, já que a NBA lançou uma parceria exclusiva com o seriado aqui no país.

continua após a publicidade

O principal objetivo da parceria é conectar dois mundos totalmente distintos, mas que despertam paixões muito profundas em seus fãs. O seriado, que é um fenômeno na Netflix, se passa nos anos oitenta, que foi uma das estéticas exploradas para a produção da linha exclusiva. Entre os diversos produtos que foram anunciados, estão uma camisa e um short que são "dupla face", retratando o mundo invertido da série. São peças que podem ser usadas "do avesso".

Além da nostalgia, a dualidade e possibilidade de realizar diferentes combinações foi um dos objetivos buscados com a parceria. Dentro da série, um dos personagens principais, Lucas Sinclair, vivido por Caleb McLaughing, joga basquete pela sua escola.

continua após a publicidade

Fernando Medeiros, um dos embaixadores da NBA no Brasil. (Foto: Divulgação)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Divulgação

Para a divulgação dos produtos, a parceria irá contar com Fernando Medeiros, embaixador da NBA no Brasil, o Dunk Boy Haaking e Leticia Ariosi, do canal Bandeja 12.

- Esse projeto materializa a conexão histórica entre Stranger Things e o universo do basquete, junto com a nostalgia dos anos 80, além de ressaltar a ação e aventura tão características da série. A união da NBA com a Netflix entrega aos fãs brasileiros um projeto exclusivo e icônico como celebração da 5ª temporada e do fandom do fenômeno que é esta série. - disse Fernanda Portugal, líder da Licenciamento de produtos da Netflix no Brasil.

continua após a publicidade

Disponibilidade e venda

A venda dos produtos vai acompanhar o lançamento da última temporada da série. A quinta parte do seriado já está parcialmente disponível no streaming da Netflix, mas os últimos episódios chegarão à plataforma em 25 e 31 de dezembro de 2025.