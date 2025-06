Quanto João Fonseca faturou em Roland Garros? Veja premiação

João Fonseca encerrou sua participação em Roland Garros no sábado (31), ao ser derrotado pelo britânico Jack Draper por 3 sets a 0 na terceira rodada do Grand Slam francês. Apesar da eliminação, o jovem brasileiro de 18 anos sai de Paris com um saldo financeiro positivo: ele receberá um prêmio de € 168 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 1,09 milhão na cotação atual.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💸 O caminho de João Fonseca e suas premiações

Logo na estreia, só por participar da primeira rodada, Fonseca já havia garantido € 78 mil (R$ 507 mil). Ao avançar à segunda rodada, alcançou o valor de € 117 mil (R$ 760,5 mil). A ida à terceira fase, mesmo com a derrota, elevou a premiação total para € 168 mil (R$ 1,09 milhão).

Além do valor conquistado em Paris, segundo dados da ATP, João Fonseca já embolsou mais de US$ 471 mil (cerca de R$ 2,6 milhões) com premiações acumuladas em 2025, consolidando uma temporada histórica para o jovem atleta brasileiro.

continua após a publicidade

🎾 Premiação oficial de Roland Garros 2025

Confira os valores que os tenistas recebem por cada fase no Grand Slam:

1ª rodada: € 78 mil → R$ 507 mil

€ 78 mil → 2ª rodada: € 117 mil → R$ 760,5 mil

€ 117 mil → 3ª rodada: € 168 mil → R$ 1,09 milhão

€ 168 mil → Oitavas de final: € 265 mil → R$ 1,72 milhão

€ 265 mil → Quartas de final: € 440 mil → R$ 2,86 milhões

€ 440 mil → Semifinal: € 690 mil → R$ 4,48 milhões

€ 690 mil → Vice-campeão: € 1,275 milhão → R$ 8,29 milhões

€ 1,275 milhão → Campeão: € 2,55 milhões → R$ 16,57 milhões

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.