Clube de São Paulo marca reunião que pode definir aprovação da SAF

O Clube Atlético Juventus, tradicional equipe da Mooca, bairro da Zona Leste de São Paulo, marcou a data para a análise das três propostas recebidas para a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). No dia 14 de junho, os membros do Conselho Deliberativo assistirão às apresentações dos investidores na sede do clube.

O prazo para envio das propostas se encerrou no dia 30 de abril de 2025. Carlos Pedroso, presidente do Conselho Deliberativo, confirmou o recebimento dos documentos com as intenções de compra do departamento de futebol e irá apresentá-los na reunião do dia 14 do próximo mês. Como o processo corre sob sigilo, o dirigente não pode, por enquanto, revelar os nomes das empresas interessadas.

— A transformação do clube em SAF é algo extremamente necessário para a continuidade do departamento de futebol. A situação da modalidade está muito longe do que nossa torcida merece há anos. Só conseguiremos virar esse jogo com a entrada de investidores sérios, com credibilidade no mercado, que consigam administrar o nosso querido clube e devolvê-lo para um lugar de destaque — afirma Carlos Pedroso, presidente do Conselho Deliberativo do Juventus.

Um dos fatores que torna o Juventus atraente para investidores é o fato de que o departamento de futebol não possui dívidas. Atualmente, o clube — que já foi campeão brasileiro da Série B (1983), campeão paulista da segunda divisão (1929 e 2005) e detentor de títulos relevantes nas categorias de base, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior (1985) — está sem divisão no calendário nacional e disputa o Campeonato Paulista Série A2.

Com as três propostas em mãos, o presidente do Conselho Deliberativo do Juventus marcou a primeira reunião para o dia 14 de junho. Na data, os sócios e conselheiros conhecerão as três propostas, mediante a apresentação dos investidores. Na sequência, outras reuniões deverão ser convocadas para cumprir os procedimentos estatutários. Por fim, cabe à assembleia-geral dos associados validar ou não as decisões.

(Foto: Ale Vianna/C.A. Juventus)

Confira abaixo a entrevista realizada com Carlos Pedroso, presidente do Conselho Deliberativo do Juventus:

Em sua opinião, a transformação em SAF é um caminho interessante para o clube?

— O nosso amado clube, de tantas glórias e conquistas, pode estar com os dias contados no futebol. A única forma de impedirmos a nossa equipe de acabar é permitirmos que uma empresa de respeito, com conhecimento de futebol e de negócios, entre para cuidar da modalidade no “Moleque Travesso”.

O que você pode revelar dessas três propostas?

— Neste momento não posso dar maiores detalhes, pois irei apresentar as três propostas em primeira mão para os conselheiros e sócios do Juventus no dia 14 de junho. Porém, posso afirmar que o projeto de SAF é imprescindível para a continuidade da existência do futebol do clube. Os sócios e conselheiros devem escolher a melhor proposta para cuidar da modalidade e assim seguirmos para novos tempos, com a mesma paixão e dedicação que sempre tivemos pelo nosso time.

O Juventus já passou por votações para aquisição da SAF, mas não deu certo. O que temos agora de diferente?

— A verdade é que o contexto mudou. Em primeiro lugar, as propostas que recebemos anteriormente não são iguais aos documentos que recebemos neste novo processo que abrimos. Os sócios e conselheiros poderão ver que agora temos possibilidades mais atraentes para o futuro do futebol do Juventus.

— Além disso, hoje temos a clara sensação de que não há esperança para a modalidade sem que o modelo de SAF seja estabelecido. Queremos um Juventus forte e que volte a estar na elite do estado e também presente nas competições nacionais. Tenho a certeza que este é o momento de mudar os rumos da instituição e tornar o futebol novamente um orgulho para os torcedores juventinos.