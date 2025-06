Destaque na final da Champions: qual é o salário de Désiré Doué aos 19 anos?

A final da Champions League que rendeu o primeiro título do PSG na competição teve como destaque Désiré Doué. O atleta fez dois gols e uma assistência na goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão e também conquistou o prêmio de MVP, troféu dado ao melhor jogador da final. Mas, afinal, quanto ganha o francês de 19 anos? Abaixo, o Lance! Biz mostra os valores.

Doué posa para foto com troféu da Champions League do PSG (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Apesar de ser um dos jogadores mais novos do elenco, Doué recebe um salário altíssimo no PSG. O jogador de 19 anos fatura 6 milhões de euros (R$ 38,9 milhões) por ano de acordo com o Capology. No mês, o francês recebe 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões).

O atleta também se destaca entre os jogadores mais valiosos do plantel do PSG. Atualmente, Doué tem o valor de 60 milhões de euros, ou seja, R$ 389,6 milhões na cotação atual, segundo o Transfermarkt.

Quem é Doué?

Formado nas categorias de base do Rennes, Doué foi promovido ao time principal na temporada 2022/2023. Em seu ano de estreia, alternou entre a titularidade e o banco de reservas, mas passou a ter ais destaque ao longo de 2023/2024, quando se transferiou para o PSG no final da temporada.

Na sua temporada de estreia pelo Paris Saint-Germain, Doué se destacou sob o comando de Luis Enrique. O bom desempenho fez com que o jovem fosse convocado para a seleção francesa pela primeira vez, onde jogou contra a Croácia nas quartas de final da Nations League.

Doué comemora segundo gol do PSG contra a Inter de Milão na final da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Na final da Champions League, Doué quebrou um tabu ao contribuir para três gols na partida. Antes dele, apenas Sandro Mazzola havia conseguido tal feito na temporada 1963/1964. O jovem francês também se tornou o 5º jogador mais jovem a balançar as redes em uma decisão aos 19 anos e 362 dias.