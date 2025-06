A Kings League já é uma realidade no Brasil. Com pico de 97 mil buscas no Google no dia da estreia e novos saltos durante a final, a competição criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué vem fazendo um enorme sucesso mundo afora e a sua transmissão em território brasileiro impactou no número de buscas. Um levantamento realizado pela Tunad, plataforma de engajamento de marcas e inteligência de mídia, revela que entre os dias 1º de março e 19 de maio deste ano, foi possível observar um crescimento expressivo no número de buscas relacionadas à Kings League Brasil.

No dia da estreia do evento (29 de março), o volume de buscas atingiu seu pico absoluto: 97.152 buscas em um único dia. Esse número representa um aumento de mais de 750% em relação à média das duas semanas anteriores, que girava em torno de 6 mil buscas diárias. Já nos dias subsequentes à estreia, o interesse se manteve em alta. Nos dias 30 e 31 de março, os volumes permaneceram acima de 77 mil buscas, e no dia 1o de abril ainda registravam impressionantes 66.841 buscas.

O encerramento da competição também trouxe novos picos. Nos dias 18 e 19 de maio, datas da final e do pós-evento, os volumes voltaram a crescer fortemente, com 43.142 e 41.597 buscas, respectivamente.

De acordo com a Tunad, esses saltos evidenciam o tamanho da expectativa gerada em torno do evento, especialmente com a participação de nomes como Neymar Jr e diversos influenciadores digitais e atletas. “Essa manutenção de interesse indica que não se tratou de uma curiosidade pontual, mas de um engajamento real com o desenvolvimento da liga”, explica Cesar Sponchiado, fundador e CEO da Tunad.

Como o estudo é realizado?

O estudo foi conduzido com dados da plataforma Tunad, que utiliza uma metodologia própria para estimar o volume de buscas, baseada em dados do Google. Para esta análise, foi utilizada a palavra-chave "Kings League".

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol. Desde sua criação, o torneio respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento.