São Paulo receberá nos dias 26 a 28 de agosto a edição 2025 da Conferência de Futebol Sudamericana, a Confut Sudamericana, e reunirá na Arena Mercado Livre Pacaembu nomes relevantes do mundo dos negócios do esporte. O evento contará com mais de 200 convidados que vão apresentar painéis, promover debates construtivos sobre a indústria esportiva no continente e gerar um networking entre profissionais e marcas do mercado. Alguns dos nomes para a feira já estão confirmados.

A modalidade que terá mais representantes entre os convidados é o futebol. Do Brasil, nomes como Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, já estão entre os participantes. Entretanto, a Confut Sudamericana também contará com a participação de outros representantes de setores administrativos, performance e de inovação dos clubes brasileiros.

Marcos Motta, vice presidente de administração do Flamengo, Felipe Rabelo, head de performance do RB Bragantino, e Débora Saldanha, head de inovação do Atlético Mineiro, também estarão presentes no evento. Do setor de saúde, Felipe Zacharow, head de rendimento e saúde do Athletico-PR, também é presença confirmada. De fora do Brasil, o chileno Alejandro Paul, gerente do Colo-Colo, também está confirmado na Confut Sudamericana.

O evento também reúne representantes de fora do futebol. Uma das modalidade que estarão em São Paulo no mês de agosto na Confut é a Fórmula 1, que terá Francisco Mattos, diretor executivo da categoria, como representante. A gerente de parcerias de conteúdo do Tik Tok, Roberta Pires, também estará em um dos painéis apresentados pela organização durante o evento na capital paulista.

Como será a Confut Sudamericana

Após dois anos seguidos sendo apresentadas no Rio de Janeiro, a Confut Sudamericana retorna para São Paulo. Neste ano, serão dois palcos que vão receber as apresentações de cases, debates multitemáticos, além de 115 stands espalhados na feira de negócios e 13 salas de reuniões exclusivas para os executivos presentes na Confut.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) será uma das parceiras da Confut na quinta edição do evento, através do apoio da Escola de Negócios da FPF, braço da entidade que busca desenvolver e formar profissionais no setor de negócios e gestão no futebol.

Confut Sudamericana 2025 acontecerá em São Paulo, em agosto, re unirá mais de 200 palestrantes e debatedores no evento. (Foto: Confut/Divulgação)

Números de impacto da Confunt Sudamericana

Em todas as quatro edições da Confunt Sudamenricana, o evento reuniu mais de 5 mil visitantes, 500 palestrantes e debatedores, 200 expositores e mais de mil empresas diferentes. A organização promoveu com os encontros durante as feiras mais de 14 mil trocas de contato entre os visitantes e palestrantes do evento em mais de 600 reuniões presenciais entre a capital paulista e a capital carioca.

No ano passado, a Confut registrou um impacto importante nas redes sociais com a promoção do evento. Ao longo da produção e realização da feira, foram mais de 79 mil contas alcançadas e mais de 5.700 interações entre usuários das plataformas digitais. No total, foram 482 mil impressões nas redes e 19 mil visitas ao perfil oficial da Confut.

Os ingressos para se credenciar e visitar as Confut já estão à venda no site oficial do evento