Sorteio da Sul-Americana: veja elencos mais caros nos playoffs e oitavas

A Conmebol realiza nesta segunda-feira (2), às 12h (de Brasília), o sorteio das oitavas de final da Sul-Americana 2025. A cerimônia acontecerá em Luque, no Paraguai, e definirá os confrontos da próxima fase, além do chaveamento completo até a final do torneio.

No Pote 1, estarão os líderes dos grupos da Sul-Americana. Já no Pote 2, entrarão os vencedores dos playoffs, etapa em que oito times oriundos da Libertadores vão enfrentar os oito segundos colocados da fase de grupos da Sula.

Os playoffs acontecerão nas semanas de 16 e 23 de julho, logo após o Mundial de Clubes. As oitavas estão marcadas para os dias 13 e 20 de agosto.

💰 Elencos milionários nos playoffs

Entre os clubes que ainda vão disputar os playoffs, o Grêmio aparece como o mais valioso, com um elenco avaliado em € 98,35 milhões (R$ 639,3 milhões). Em seguida, aparecem Atlético-MG (€ 96,70 mi) e Bahia (€ 92,00 mi), que tentam confirmar o favoritismo dentro de campo para garantir vaga nas oitavas.

Clube Valor (€ mi) Valor (R$ mi) Grêmio 98,35 639,3 Atlético-MG 96,7 628,55 Bahia 92 598 Vasco 85 552,5 Independiente del Valle 34,25 222,6 Universidad de Chile 26,65 173,2

🏆 Quem já está nas oitavas?

Oito clubes garantiram a classificação direta às oitavas após liderarem seus grupos. O destaque é o Fluminense, dono do elenco mais caro entre os já classificados, avaliado em € 73,10 milhões (R$ 475,2 milhões). A Universidad de Quito, por outro lado, aparece como o time de menor valor no Pote 1.

Clube Valor (€ mi) Valor (R$ mi) Fluminense 73,10 475,2 Lanús 27,78 180,6 Huracán 24,23 157,5 Godoy Cruz 23,48 152,6 Independiente 40,53 263,5 Mushuc Runa 8,28 53,8 Cienciano 7,78 50,6 Universidad de Quito 8,95 58,2

🔍 Disparidade econômica entre os participantes

A Sul-Americana 2025 apresenta uma disparidade gritante no valor de mercado entre os elencos. Enquanto Grêmio e Atlético-MG superam a marca de R$ 600 milhões, equipes como Bulo Bulo (€ 6,45 mi / R$ 41,9 mi) e Cerro Largo (€ 7,18 mi / R$ 46,7 mi) figuram entre os menos valiosos da competição.

Essa diferença, porém, não tem garantido sucesso absoluto em campo, como mostrou a precoce eliminação de clubes como Cruzeiro, Corinthians e Vitória, ainda na fase de grupos.

