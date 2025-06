Sorteio das oitavas da Libertadores: veja elencos mais valiosos

A Libertadores 2025 entra em sua fase decisiva com o sorteio das oitavas de final nesta segunda-feira (2), às 12h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Dos 16 clubes classificados, seis são brasileiros: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. O Bahia foi o único representante do país eliminado na fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além do Brasil, seguem na disputa clubes de Argentina (4), Paraguai (2), Peru (1), Equador (1), Colômbia (1) e Uruguai (1).

💰 Elencos mais valiosos nas oitavas:

Clube Valor (€ mi) Valor (R$ mi) Palmeiras 238,75 1.551,88 Flamengo 219,15 1.424,47 Botafogo 135,95 883,67 Internacional 106,55 692,57 River Plate 103,65 673,72 São Paulo 80,65 524,22 Vélez Sarsfield 63,53 412,95 Estudiantes 55,45 360,42 Racing 73,18 475,67 Fortaleza 47,85 311,03 Peñarol 27,20 176,80 Cerro Porteño 28,53 185,45 Atlético Nacional 25,60 166,40 Libertad 18,45 119,93 LDU 21,50 139,75 Universitario 12,35 80,28

A janela de transferências que se abre antes das oitavas pode alterar significativamente os valores, com potenciais saídas e reforços impactando o ranking. O Palmeiras, atual líder, perderá Estêvão e pode ser ultrapassado pelo Flamengo, por exemplo.

⚽ Como será o sorteio?

Os times serão divididos em dois potes: os primeiros colocados enfrentarão os segundos, com a vantagem de decidir o mata-mata em casa.

➡️ Pote 1: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU

➡️ Pote 2: Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitario e Cerro Porteño

continua após a publicidade

O sorteio também definirá o chaveamento completo até a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.