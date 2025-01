Qual tenista arrecadou mais dinheiro em premiação na carreira? Veja o ranking

O sérvio Novak Djokovic é o tenista que arrecadou mais dinheiro com premiação na carreira até o momento, segundo um levantamento feito pela Sportico, portal especializado na indústria esportiva. Djoko já acumulou US$ 185,5 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhões na cotação atual). O tenista é um dos maiores da história do esporte. Ele é o atual campeão olímpico de simples e possui em seu currículo dezenas de títulos e recordes, como os de títulos de Grand Slams, de semanas como número 1 do mundo, de título ATP Finals, entre outros.

O segundo lugar fica com outro gigante do esporte: Rafael Nadal. O espanhol arrecadou US$ 134,9 milhões (cerca de R$ 814 milhões), segundo a Sportico. Recém-aposentado, Nadal conquistou, durante seus 23 anos de carreira, 92 títulos reconhecidos pela ATP, sendo 22 Grand Slams. Ele também foi campeão olímpico de simples em Pequim 2008 e nas duplas no Rio 2016, e ocupou o posto de número 1 do mundo em três décadas diferentes.

O terceiro lugar ficou com o também genial Roger Federer. Aposentado desde 2022, o suíço ganhou US$ 130,6 milhões (R$788 milhões) em premiações atuando profissionalmente. Federer foi considerado número 1 do mundo por cinco anos seguidos e conquistou ao todo 103 títulos, sendo 20 em Grand Slam, 6 em ATP Finals e 28 em Masters 1000.

A única mulher presente no Top 5 é a norte-americana Serena Williams. A estrela do tênis feminino aparece na quarta posição, tendo arrecadado US$ 94,8 milhões (quase R$572 milhões). Serena, assim como os três primeiros colocados, é uma dos principais nomes do esporte. Ela deixou as quadras em 2022 com uma longa lista de títulos: 73 títulos de simples e 23 de duplas. Foram 23 Grand Slams em simples e 14 em duplas. Além disso, ela foi tricampeã olímpica nas duplas (Sydney 2000, Pequim 2008 e Londres 2012) e conquistou uma medalha de ouro no simples em Londres 2012.

Serena Williams em quadra (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

💰Confira o ranking dos 15 tenistas que arrecadaram mais dinheiro em premiação na carreira:

1 - Novak Djokovic - US$ 185,5 milhões

- US$ 185,5 milhões 2 - Rafael Nadal - US$ 134,9 milhões

- US$ 134,9 milhões 3 - Roger Federer - US$ 130,6 milhões

- US$ 130,6 milhões 4 - Serena Williams - US$ 94,8 milhões

- US$ 94,8 milhões 5 - Andy Murray - US$ 64,7 milhões

- US$ 64,7 milhões 6 - Alexander Zverev - US$ 50,5 milhões

- US$ 50,5 milhões 7 - Daniil Medvedev - US$ 45,1 milhões

- US$ 45,1 milhões 8 - Pete Sampras - US$ 43,3 milhões

- US$ 43,3 milhões 9 - Venus Williams - US$ 42,6 milhões

- US$ 42,6 milhões 10 - Simona Halep - US$ 40,2 milhões

- US$ 40,2 milhões 11 - Maria Sharapova - US$ 38,8 milhões

- US$ 38,8 milhões 12 - Victoria Azarenka - US$ 38,1 milhões

- US$ 38,1 milhões 13 - Carlos Alcaraz - US$ 37,9 milhões

- US$ 37,9 milhões 14 - Stan Wawrinka - US$ 37,3 milhões

- US$ 37,3 milhões * - Petra Kvitova - US$ 37,3 milhões

Fonte: Sportico