Como foi a participação do João Fonseca no Rio Open?

Grande destaque do tênis brasileiro, João Fonseca estará presente no Rio Open 2025, onde competirá em casa pela segunda vez na carreira em nível profissional. No último ano, o carioca teve uma campanha de destaque no torneio, onde brilhou pela primeira vez e mostrou todo seu potencial.

Em 2024, João Fonseca foi convidado pela organização do Rio Open e entrou na competição já na chave principal, sem ter que passar pelo qualy da competição. Na primeira partida, pela 16 avos de final, o brasileiro dominou o francês Arthur Fils por 2 sets a 0 (6/0 e 6/4) e levantou a arena Guga Kuerten para avançar na competição carioca.

Nas oitavas, o brasileiro seguiu bem e conseguiu desbancar o chileno Cristian Garín, com outro 2 sets a 0 (duplo 6/4) e avançou na competição. Porém, nas quartas, João Fonseca foi derrotado por Mariano Navone, de virada, por 2 sets a 1 (2/6, 6/3, 6/3).

No duelo, o carioca começou bem, mas a experiência do argentino falou mais alto e a virada veio. Na sequência do Rio Open, Navone chegou na decisão contra o compatriota Sebastián Baez e foi derrotado por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1).

João Fonseca também competiu nas duplas do torneio, com o também brasileiro Marcelo Zormann. Os dois conseguiram passar pelo qualy, eliminando os franceses Théo Arribagé e Luca Sanchez, na primeira partida, e o alemão e canadense Yannick Hanfmann e Juan Pablo Varillas. Mas nas oitavas de final, os brasileiros caíram para Tim Puetz e Kevin Krawietz, ambos da Alemanha.

RIO OPEN DE 2025

Para a edição de 2025 do Rio Open, João Fonseca se une com as estrelas do top 20 do ranking da ATP Alexander Zverev, Lorenzo Musetti e Holger Rune, convidados pela organização do torneio. A competição será realizada no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro–RJ, entre os dias 15 a 23 de fevereiro.