Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, expandiu seus horizontes para além dos campos de futebol. O treinador lançou nesta segunda (20) uma linha de relógios em parceria com a marca Magnum. O "ONE by Abel Ferreira" é um relógio de edição limitada. Este lançamento marca a primeira vez que a marca oferece personalização a laser, permitindo aos clientes gravar seus nomes nas peças.

O produto, limitado a 500 unidades, é numerado e personalizado, tornando-se um item de coleção tanto para fãs do futebol quanto para admiradores de Abel Ferreira. Com um preço de R$ 3.499, parte dos lucros será destinada a uma instituição de caridade.

Abel Ferreira e a paixão por futebol e relógios

Abel Ferreira compartilhou que o design do relógio incorpora seu estilo e ideias, simbolizando a fusão de suas paixões por relógios e futebol.

- Meu estilo e ideias foram cuidadosamente incorporados nesta peça, que representa a união perfeita entre duas das minhas paixões: os relógios e o futebol. O relógio carrega em si experiências, emoções, histórias e, sobretudo, conexões profundas que fui vivenciando ao longo da minha jornada no Brasil, e que desejo que possam sentir quando o colocarem no pulso - declarou Abel Ferreira.



O relógio é enriquecido com a assinatura de Abel e a frase "Cabeça Fria, Coração Quente", refletindo seu lema e título de um de seus livros. Equipado com um cronógrafo, o relógio estabelece uma conexão direta com o futebol ao permitir a medição de intervalos de tempo, como a duração de uma partida.