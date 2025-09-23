Quanto Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, receberá em dinheiro?

O mundo do futebol conheceu nesta segunda-feira (23) o vencedor da Bola de Ouro. Em cerimônia realizada em Paris, o atacante Ousmane Dembélé, do PSG, superou Lamine Yamal, do Barcelona, e Vitinha, seu companheiro de equipe, para conquistar o prêmio.

No quesito financeiro, porém, o francês saiu “de bolso vazio”. A revista France Football, responsável pela premiação, não oferece qualquer valor em dinheiro ao vencedor do troféu.

Em edições anteriores, clubes premiaram seus atletas de forma independente. Em 2022, por exemplo, Karim Benzema recebeu cerca de 1 milhão de euros do Real Madrid após conquistar a Bola de Ouro. No ano passado, também foi cogitada uma bonificação do Manchester City ao meio-campista Rodri, vencedor da polêmica eleição de 2024.

O mesmo ocorre na premiação da Fifa, conhecida como The Best. Os vencedores não recebem qualquer valor em dinheiro pelo reconhecimento. O troféu tem caráter simbólico, e sua importância está no prestígio de ser eleito o melhor da temporada.

Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como funciona a premiação?

A premiação avalia o rendimento ao longo da temporada europeia, que vai do segundo semestre de um ano até o primeiro semestre do seguinte. Essa regra foi implementada em março de 2022. Para a escolha do vencedor, 30 jogadores são indicados e submetidos à votação. Participam do processo 100 jornalistas no prêmio masculino e 50 no feminino.

Cada país presente no top 100 do ranking da Fifa no masculino e no top 50 no feminino tem direito a um jornalista votante. Cada um elabora uma lista com dez nomes, e a posição de cada atleta nessa lista determina a pontuação recebida. O jogador que somar mais pontos é eleito vencedor da Bola de Ouro.

Três critérios hierárquicos orientam os votos: o desempenho individual e o impacto decisivo do jogador, as conquistas coletivas e os títulos levantados, e por último a elegância e o fair play. O critério que considerava o conjunto da carreira do atleta deixou de ser adotado a partir da edição de 2024.