Os vencedores da Bola de Ouro serão conhecidos nesta segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris, capital da França, e o Lance! te explica tudo sobre um dos principais prêmios do futebol mundial. O Brasil tem alguns nomes indicados à premiação, que é entregue pela revista France Football. Veja o vídeo abaixo!

Na edição de 2025, haverá uma novidade: será a primeira vez que todos os prêmios recebidos pelos atletas da modalidade masculina, também serão recebidos pelas mulheres - Melhor Goleira, Melhor Jogadora Jovem e Melhor Goleadora. Até a 68ª edição, as únicas categorias que eram para ambas modalidades era a própria Bola de Ouro e o prêmio de Melhor Treinador(a) Feminino.

A premiação avalia o rendimento no período da temporada europeia - do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte -, uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. Para escolher o vencedor, 30 jogadores são nomeados para a Bola de Ouro, e seus nomes são submetidos à votação. Os votantes são jornalistas: 100 para o prêmio masculino e 50 para o feminino.

Cada país que figura no top 100 do ranking da Fifa (top 50 para a categoria feminina) tem um jornalista representante que vota no vencedor do prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial. Cada jornalista elege um top 10, e cada posição na lista concede pontos ao jogador escolhido. O atleta que acumular mais pontos é nomeado vencedor da Bola de Ouro.

Três critérios hierárquicos são considerados pelos votantes. Em primeiro lugar, o desempenho individual e o impacto decisivo do jogador. Em segundo, os feitos coletivos e os títulos conquistados. Por fim, a elegância e o fair play. O critério que levava em conta toda a carreira do atleta foi removido do processo de votação a partir da edição de 2024.

Troféu da Bola de Ouro, que será entregue ao melhor da temporada nesta segunda-feira (22) - Foto: Reprodução/France Football

⚽ Quem são os indicados de 2025?

Melhor jogador

Vini Jr. (Real Madrid) Raphinha (Barcelona) Dembélé (PSG) Donnarumma (PSG) Bellingham (Real Madrid) Doué (PSG) Dumfries (Inter de Milão) Guirassy (Borussia Dortmund) Haaland (Manchester City) Gyökeres(Sporting/Arsenal) Hakimi (PSG) Harry Kane (Bayern de Munique) Kvaratskhelia (PSG) Lewandowski (Barcelona) Mac Allister (Liverpool) Lautaro Matinez (Inter de Milão) Mctominay (Napoli) Mbappé (Real Madrid) Nuno Mendes (PSG) João Neves (PSG) Pedri (Barcelona) Cole Palmer (Chelsea) Michael Olise (Bayern de Munique) Declan Rice (Arsenal) Fabian Ruiz (PSG) Van Dijk (Liverpool) Salah (Liverpool) Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool) Vitinha (PSG) Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor jogadora

Marta (Orlando Pride) Amanda Gutierres (Palmeiras) Lucy Bronze (Chelsea) Barbra Banda (Orlando Pride) Aitana Bonmatí (Barcelona) Sandy Baltimore (Chelsea) Mariona Caldentey (Arsenal) Klara Buhl (Bayern de Munique) Sofia Cantore (Juventus) Steph Catley (Arsenal) Melchie Dumornay (Lyon) Temwa Chawinga (Kansas City Current) Emily Fox (Arsenal) Cristiana Girelli (Juventus) Esther Gonzalez (Gotham) Caroline Hansen (Barcelona) Patri Guijarro (Barcelona) Hannah Hampton (Chelsea) Pernille Harder (Bayern de Munique) Lindsey Heaps (Lyon) Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal) Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal) Ewa Pajor (Barcelona) Clara Mateo (Paris FC) Alessia Russo (Arsenal) Claudia Pina (Barcelona) Alexia Putellas (Barcelona) Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea) Caroline Weir (Real Madrid) Leah Williamson (Arsenal)

Troféu Yashin (melhor goleiro)

Alisson (Liverpool) Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal) Lucas Chevalier (Lille) Thibaut Courtois (Real Madrid) Gianluigi Donnarumma (PSG) Dibu Martínez (Aston Villa) Jan Oblak (Atlético de Madrid) David Raya (Arsenal) Matz Sels (Nottingham Forest) Yann Sommer (Inter de Milão)

Troféu Yashin (melhor goleira)

Hannah Hampton (Chelsea) Ann-Katrin Berger (Gotham FC) Cata Coll (Barcelona) Chiamaka Nnadozie (Brighton) Daphie Van Domselaar (Arsenal)

Técnico do ano (masculino)

Antonio Conte (Napoli) Luis Enrique (PSG) Hansi Flick (Barcelona) Enzo Maresca (Chelsea) Arne Slot (Liverpool)

Técnico do Ano (feminino)

Arthur Elias (Brasil)

Sonia Bompastor (Chelsea)

Justine Madugu (Nigéria)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)

Estêvão (Palmeiras/Chelsea)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Desiré Doué (PSG)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (Porto)

João Neves (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Kenan Yildiz (Juventus)

Troféu Kopa (melhor jogadora sub-21)

Michelle Agyemang (Arsenal)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Wieke Kaptein (Chelsea)

Claudia Martinez Ovando (Olimpia)

Vicky Lopez (Barcelona)

Clube do Ano (masculino)

Botafogo Barcelona Chelsea Liverpool PSG

Campeão da Libertadores, Botafogo é um dos indicados ao prêmio de melhor clube da Bola de Ouro 2025 (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Clube do Ano (feminino)

Barcelona

Lyon

Chelsea

Arsenal

Orlando Pride

🗓️ Onde assistir à cerimônia da Bola de Ouro 2025?

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira, 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento está marcado para começar às 16h (de Brasília), e terá transmissão exclusiva da TNT. ▶️Saiba onde assistir.

