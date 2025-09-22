Jornalistas reagem a Bola de Ouro de Ousmane Dembélé: ‘Reviravolta’

Fundamental na conquista inédita da Champions League com o PSG na última temporada, Ousmane Dembélé foi coroado com a Bola de Ouro, nesta segunda-feira (22). O atacante superou a disputa da jovem promessa espanhola Lamine Yamal e de seu companheiro de equipe, Vitinha. Nas redes sociais, os jornalistas destacaram que a conquista do francês é merecida.

continua após a publicidade

➡️Torcedores se revoltam com posição de Raphinha na Bola de Ouro: ‘Palhaçada’

Para Leonardo Bertozzi, da ESPN, o camisa 10 do Paris Saint-Germain saiu de uma fase onde carregava o peso da ausência de Neymar no Barcelona, com sequências de lesões e fama de indisciplinado, para o protagonismo na maior temporada da equipe francesa.

Em alusão à premiação da última temporada, Fred Caldeira usou certa ironia ao dizer que gostou de saber que a premiação da Bola de Ouro se baseou no título da Uefa Champions League, mas também concordou com a escolha por Dembélé. Rizek concorda com a escolha mas reforçou que o atacante francês é um dos vencedores mais “sem graça”.

continua após a publicidade

Fernando Campos, da CazéTV destacou a evolução de Dembélé nos últimos anos e enfatizou o trabalho feito pelo técnico Luis Enrique no PSG. Vitor Sérgio Rodrigues relembrou que o atacante chegou a ficar afastado por indisciplina, ainda nesta temporada, e deu a volta por cima para modificar sua história. Confira abaixo.

Em sua primeira indicação a Bola de Ouro, Dembélé superou a disputa com a promessa do Barcelona, Lamine Yamal, e foi eleito o melhor jogador da temporada 2024/25. Na última temporada, pelo PSG, o atacante francês marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências em 60 jogos disputados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Números de Ousmane Dembélé

⚔️ 60 jogos

⚽ 37 gols

🎯 14 assistências

🅿️ 51 G+A

🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França