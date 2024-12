Ganhar o Fifa The Best rende premiação em dinheiro?

A Fifa vai anunciar nesta terça-feira (17), as 14h, os vencedores do prêmio The Best. Cinco brasileiros concorrem em diferentes categorias. Entre eles está o atacante Vinicius Jr., que é o favorito para ganhar o prêmio de melhor jogador do ano. O anúncio dos vencedores será feito durante um jantar de gala da Fifa em Doha, no Catar. Mas os escolhidos levam alguma premiação em dinheiro ou apenas o troféu? O Lance! Biz responde.

Assim como no caso da Bola de Ouro, da revista "France Football", os vencedores dos prêmios The Best não recebem nenhuma premiação em dinheiro do evento. O valor do troféu é simbólico, sua importância para os escolhidos se dá pela relevância de serem premiados como melhores da temporada.

Esse fato, no entanto, não significa que os vencedores não recebam nenhum tipo de premiação financeira. Em muitos casos, os atletas recebem prêmios em dinheiro pagos por seus clubes por conquistarem uma honraria como essa. Diversos atletas, inclusive, já possuem cláusulas em seus contratos estipulando esse tipo de recompensa.

