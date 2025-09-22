Dembelé no topo? Veja valor de mercado bilionário do top dez da Bola de Ouro
Atacante do PSG desbancou rivais ainda mais caros na disputa pelo prêmio de Melhor do Mundo
Ousmané Dembelé desbancou Lamine Yamal e outros rivais para ficar com a Bola de Ouro. A cerimônia de premiação desta segunda-feira (22) entregou ao francês um título inédito em sua carreira, que coroa uma temporada que terminou com dois títulos nacionais com o PSG e a primeira Champions League da história do clube. O jogador de 28 anos deixou para trás na lista concorrentes que têm valores de mercado muito acima do seu, como o espanhol do Barcelona, que ficou em segundo lugar na disputa.
Apesar do critério não fazer parte de nenhuma avaliação para a entrega do prêmio de Melhor do Mundo, o valor de mercado dos jogadores é um indicativo constante de qual patamar o atleta está no futebol mundial e se ele vive uma fase valorização, ou não, na carreira. A soma dos dez primeiros colocados é uma cifra bilionária e reflete como o mercado da modalidade está cada vez mais superfaturado.
Ao somar os números de todos os nomes, o top dez da Bola de Ouro em 2025 tem um valor total de mercado de exatos 1 bilhão de euros, o que corresponde a R$ 6,29 bilhões na cotação atual. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.
Mas apesar do troféu, Dembelé não está no topo do ranking de valor de mercado de atletas. A comparação com os concorrentes deixa o jogador fora do pódio das três primeiras posições e brigando pelo quarto lugar contra o atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona. As três primeiras posições são ocupadas por Lamine Yamal, também do Barça, Kyllian Mbappé, do Real Madrid, e Cole Palmer, do Chelsea.
A avaliação da plataforma leva em consideração diversos fatores técnicos dos jogadores, o momento vivido na carreira e o impacto que o atleta tem em seu clube, o que o torna mais ou menos valorizado no mercado da bola. Do top três, Yamal e Palmer ainda são consideravelmente mais jovens que o francês do PSG, o que os aproxima desse momento de auge na carreira e o crescimento do valor.
Dembelé é avaliado atualmente em 90 milhões de euros, assim como Raphinha, o que corresponde a R$ 566 milhões na cotação atual. A terceira posição do ranking aparece com Cole Palmer em destaque. O jogador do Chelsea tem apenas 23 anos e valor de mercado de 120 milhões, ou pouco mais de R$ 755 milhões.
O segundo lugar na lista dos mais caros da Bola de Ouro é de Mbappé. O craque do Real Madrid é apontado em 180 milhões de euros, o que representa R$ 1,13 bilhão. No ranking do clube, o atacante francês lidera como o mais caro ao lado de Jude Bellingham, deixando para trás os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo, que já estiveram na ponta dessa lista
Já a primeira posição dos mais valorizados da Bola de Ouro fica com Lamine Yamal. Aos 18 anos, o espanhol é, disparado, o atleta mais caro no mercado da bola mundial e soma valor mais de duas vezes maior do que Dembelé. O portal Transfermarkt mostra o atacante do Barcelona com avaliação atual de 200 milhões de euros, ou R$ 1,25 bilhão na cotação atual.
Veja os valores de mercado do top dez da Bola de Ouro
Lista coloca em ordem das avaliações de mercado
- Lamine Yamal: 200 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão) - 2º lugar na lista
- Kyllian Mbappé: 180 milhões de euros (R$ 1,13 bilhão) - 7º lugar na lista
- Cole Palmer: 120 milhões de euros (R$ 755 milhões) - 8º lugar na lista
- Ousmané Dembelé: 90 milhões de euros (R$ 566 milhões) - 1º lugar na lista
- Raphinha: 90 milhões de euros (R$ 566 milhões) - 5º lugar na lista
- Hakimi: 80 milhões de euros (R$ 503 milhões) - 6º lugar na lista
- Vitinha: 80 milhões de euros (R$ 503 milhões) - 3º lugar na lista
- Nuno Mendes: 70 milhões de euros (R$ 440 milhões) - 10º lugar na lista
- Mohamed Salah: 50 milhões de euros (R$ 314 milhões) - 4º lugar na lista
- Donnaruma: 40 milhões de euros (R$ 251 milhões) - 9º lugar na lista
