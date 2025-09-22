Ousmané Dembelé desbancou Lamine Yamal e outros rivais para ficar com a Bola de Ouro. A cerimônia de premiação desta segunda-feira (22) entregou ao francês um título inédito em sua carreira, que coroa uma temporada que terminou com dois títulos nacionais com o PSG e a primeira Champions League da história do clube. O jogador de 28 anos deixou para trás na lista concorrentes que têm valores de mercado muito acima do seu, como o espanhol do Barcelona, que ficou em segundo lugar na disputa.

Apesar do critério não fazer parte de nenhuma avaliação para a entrega do prêmio de Melhor do Mundo, o valor de mercado dos jogadores é um indicativo constante de qual patamar o atleta está no futebol mundial e se ele vive uma fase valorização, ou não, na carreira. A soma dos dez primeiros colocados é uma cifra bilionária e reflete como o mercado da modalidade está cada vez mais superfaturado.

Ao somar os números de todos os nomes, o top dez da Bola de Ouro em 2025 tem um valor total de mercado de exatos 1 bilhão de euros, o que corresponde a R$ 6,29 bilhões na cotação atual. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Mas apesar do troféu, Dembelé não está no topo do ranking de valor de mercado de atletas. A comparação com os concorrentes deixa o jogador fora do pódio das três primeiras posições e brigando pelo quarto lugar contra o atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona. As três primeiras posições são ocupadas por Lamine Yamal, também do Barça, Kyllian Mbappé, do Real Madrid, e Cole Palmer, do Chelsea.

A avaliação da plataforma leva em consideração diversos fatores técnicos dos jogadores, o momento vivido na carreira e o impacto que o atleta tem em seu clube, o que o torna mais ou menos valorizado no mercado da bola. Do top três, Yamal e Palmer ainda são consideravelmente mais jovens que o francês do PSG, o que os aproxima desse momento de auge na carreira e o crescimento do valor.

Dembelé é avaliado atualmente em 90 milhões de euros, assim como Raphinha, o que corresponde a R$ 566 milhões na cotação atual. A terceira posição do ranking aparece com Cole Palmer em destaque. O jogador do Chelsea tem apenas 23 anos e valor de mercado de 120 milhões, ou pouco mais de R$ 755 milhões.

O segundo lugar na lista dos mais caros da Bola de Ouro é de Mbappé. O craque do Real Madrid é apontado em 180 milhões de euros, o que representa R$ 1,13 bilhão. No ranking do clube, o atacante francês lidera como o mais caro ao lado de Jude Bellingham, deixando para trás os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo, que já estiveram na ponta dessa lista

Já a primeira posição dos mais valorizados da Bola de Ouro fica com Lamine Yamal. Aos 18 anos, o espanhol é, disparado, o atleta mais caro no mercado da bola mundial e soma valor mais de duas vezes maior do que Dembelé. O portal Transfermarkt mostra o atacante do Barcelona com avaliação atual de 200 milhões de euros, ou R$ 1,25 bilhão na cotação atual.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

Veja os valores de mercado do top dez da Bola de Ouro

