Quanto custa o ingresso para o Rio Open? Veja valores

O Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, começou nesta segunda-feira (17) e está a pleno vapor no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Com a presença de estrelas do circuito mundial, o evento atrai fãs apaixonados pelo esporte.



Mas quanto custa garantir um lugar para assistir aos jogos de perto? O Lance! Biz te mostra os valores! 🎾💰

🎟️ Preços dos ingressos do Rio Open 2025

Os ingressos para o torneio começaram a ser vendidos em novembro de 2024 e os preços variavam de acordo com a sessão, o setor na arena e o dia do evento. Veja os valores:

Sessões 1

Segunda-feira: R$ 55,00 (lateral) | R$ 75,00 (fundo)

R$ 55,00 (lateral) | R$ 75,00 (fundo) Terça-feira: R$ 65,00 (lateral) | R$ 85,00 (fundo)

R$ 65,00 (lateral) | R$ 85,00 (fundo) Quarta-feira: R$ 75,00 (lateral) | R$ 95,00 (fundo)

R$ 75,00 (lateral) | R$ 95,00 (fundo) Quinta-feira: R$ 85,00 (lateral) | R$ 100,00 (fundo)

Sessões Noturnas e Únicas

Segunda-feira: R$ 230,00 (lateral) | R$ 250,00 (fundo)

R$ 230,00 (lateral) | R$ 250,00 (fundo) Terça-feira: R$ 370,00 (lateral) | R$ 400,00 (fundo)

R$ 370,00 (lateral) | R$ 400,00 (fundo) Quarta-feira: R$ 385,00 (lateral) | R$ 420,00 (fundo)

R$ 385,00 (lateral) | R$ 420,00 (fundo) Quinta-feira: R$ 410,00 (lateral) | R$ 445,00 (fundo)

R$ 410,00 (lateral) | R$ 445,00 (fundo) Sexta-feira: R$ 645,00 (lateral) | R$ 695,00 (fundo)

R$ 645,00 (lateral) | R$ 695,00 (fundo) Sábado: R$ 725,00 (lateral) | R$ 815,00 (fundo)

R$ 725,00 (lateral) | R$ 815,00 (fundo) Domingo (Final): R$ 755,00 (lateral) | R$ 830,00 (fundo)

Rio Open é disputado no Jockey Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Vale destacar que os ingressos do Rio Open com estes valores estão esgotados. Não há mais como comprar as entradas diretamente da organização do evento.



A única maneira de consegui-las é na revenda do mercado paralelo, onde não há controle de preços. Um ingresso para as sessões de semifinal ou final, por exemplo, está sendo vendido por mais de R$ 1 mil.