Rio Open 2025: Alexander Zverev já jogou no Brasil?

O alemão Alexander Zverev, atual número 2 do ranking da ATP, é uma das grandes atrações do Rio Open 2025. Com 27 anos, o tenista chega ao Brasil com um currículo impressionante: 22 títulos de simples, incluindo seis Masters 1000, dois ATP Finals (2018 e 2021) e o ouro olímpico em Tóquio 2021. Além disso, foi vice-campeão do US Open 2020, Roland Garros 2024 e Australian Open 2025. Aproveitando a vinda de Zverev ao Brasil, o Lance! te mostra quantas vezes o alemão veio ao país.

Alexander Zverev já jogou no Brasil?

Alexander Zverev participará do Rio Open pela primeira vez na carreira (Foto: AFP)

A resposta é sim. O alemão já competiu no país em duas oportunidades, ambas pela Copa Davis. A primeira foi no ano de 2020, em Florianópolis, quando Alexander Zverev derrotou o Brasil e ajudou a Alemanha a garantir a classificação ao vencer suas partidas de simples.

A segunda oportunidade foi no Centro Olímpico de Tênis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Alexander Zverev enfrentou Thiago Monteiro e saiu vitorioso, mesmo sob provocações da torcida brasileira. Apesar das experiências do alemão em solo brasileiro, esta é a primeira vez que o tenista participará de uma edição do Rio Open.

O que esperar do Rio Open 2025?

O Rio Open 2025 promete ser um dos melhores da história do torneio. Com a combinação de tenistas de renome, estrutura moderna e o clima descontraído do Rio de Janeiro, o evento deve atrair grande público e mídia internacional. Além das partidas emocionantes, os espectadores podem esperar uma programação cultural e gastronômica diversificada, que complementa a experiência esportiva.

Entre os destaques, está o envolvimento de empresas patrocinadoras que trazem ativações interativas e brindes para o público, além da transmissão completa das partidas por canais de TV e streaming, como o SporTV, ampliando ainda mais o alcance do evento.