Qual será o salário de Lewis Hamilton na Ferrari?

Lewis Hamilton irá vestir as cores da Ferrari em 2025. Após 12 temporadas na Mercedes, onde colecionou diversos títulos como seis campeonatos de pilotos e oito de construtores, o heptacampeão inicia um novo capítulo na carreira.

continua após a publicidade

Com a confirmação da transferência em fevereiro de 2024, cresceu a especulação sobre quanto Hamilton vai ganhar de salário a partir de 2025. Aproveitando o momento, o Lance! te mostra quanto o heptacampeão ganhará na Ferrari.

➡️ Hamilton aguça expectativa por estreia na Ferrari com foto ainda criança de capacete vermelho

➡️ O que esperar de Lewis Hamilton na Ferrari?

Salário de Hamilton na Ferrari

Na época que Hamilton foi anunciado na equipe de Maranello, o principal jornalista de automobilismo da “BBC”, Andrew Benson, destacou quanto o britânico pode ganhar nesta temporada.

continua após a publicidade

— Sem dúvida a contratação de Hamilton pela Ferrari será estratosférica. Ele havia perdido seu status de piloto mais bem pago da F1 após o novo acordo que garantiu Max Verstappen na Red Bull até 2027, que vale algo entre 50 milhões e 70 milhões de euros (R$ 310 milhões a R$ 434 milhões) por ano — afirmou Benson.

Segundo o “MailSport”, circulam relatos que Hamilton receberá 40 milhões de euros (R$ 248 milhões, ao ano). A Ferrari ofereceu este montante para Hamilton, mesmo valor pelo qual teria estendido o contrato de Charles Leclerc. Na Mercedes, conforme a BBC, o piloto ganhava 50 milhões de euros (R$ 310 milhões).

Hamilton no GP dos Estados Unidos de 2024 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Hamilton na Ferrari

Lewis Hamilton foi anunciado pela Ferrari em fevereiro de 2024. O britânico deixou a Mercedes após 11 anos de parceria, onde realizou muitos feitos com a escuderia alemã. Ao todo, foram seis títulos do campeonato de pilotos (2014 e 2015, 2017 a 2020), além do octacampeonato de construtores (2014 a 2021) e 82 vitórias, 144 pódios e 77 pole positions.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde que entrou na categoria, será a primeira vez que Hamilton irá pilotar um carro com motor que não seja Mercedes, já que na época da McLaren, a equipe utilizava compostos da equipe alemã. Com isso, Lewis entra na lista de grandes campeões, como Fernando Alonso e Sebastian Vettel, que pilotaram pela escuderia italiana.