Helmut Marko relevou que a cláusula contratual que liga a permanência de Max Verstappen na Red Bull à sua própria na equipe não existe mais. Nas palavras do consultor esportivo dos taurinos, ela foi “alterada ou removida” com o intuito de fortalecer a esquadra “em um futuro próximo”.

A condição que liberava o tetracampeão do acordo vigente com a Red Bull, válido até o fim de 2028, veio à tona no início de 2024, em meio à investigação que o chefe, Christian Horner, sofreu por suposta conduta inapropriada com uma funcionária.

Na ocasião, enquanto Horner era inocentado das acusações e os olhos da imprensa se voltavam para Marko, o suposto responsável pelo vazamento do caso, Verstappen surpreendeu ao admitir que deixar a Red Bull seria uma possibilidade diante de uma eventual saída do consultor, a quem ele declarou abertamente lealdade.

O site neerlandês RacingNews365.com, então, publicou artigo esclarecendo que havia uma cláusula no contrato do #1 que o liberaria se Marko saísse da equipe. A revista inglesa Autosport foi além e afirmou que tal condição havia sido adicionada ao texto do acordo sem o conhecimento do chefe inglês.

Verstappen em Las Vegas, nos Estados Unidos (Foto: Mark Thompson/AFP)

Em entrevista ao jornal neerlandês De Telegraaf, Helmut contou que o item do contrato de Verstappen passou por mudança, mas não deixou claro se foi totalmente excluído.

— A cláusula foi alterada ou removida para estabelecer uma base para uma empresa de sucesso em um futuro próximo — disse.

O consultor da Red Bull ainda exaltou a lealdade declarada não apenas de Max, mas do clã Verstappen.

— Conheço os Verstappen há algum tempo. Eles são especiais, isso está claro. E uma coisa é certa: eles são leais. Você pode contar com eles — seguiu.

— Para mim, claro, as palavras de Max foram muito agradáveis. Ele é um dos maiores esportistas do mundo, ganha muito dinheiro, mas, acima de tudo, mantém seus princípios. Algo que não mudou desde que tinha 14 anos de idade — encerrou Marko.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14 e 16 de março.