A Red Bull começou 2025 encerrando um vínculo de patrocínio que durou três temporadas. Trata-se do acordo assinado com a Bybit, corretora de criptomoedas que patrocinava a equipe austríaca desde 2022. No RB20, monoposto da esquadra em 2024, o logo da empresa estava presente nas asas, tanto dianteira quanto traseira.

O contrato entre as partes era válido justamente por três temporadas e rendia US$ 50 milhões (R$ 310,5 milhões, na cotação atual) por ano. Ao todo, US$ 150 milhões (R$ 932 milhões) foram pagos à marca de bebidas energéticas.

Segundo o portal RacingNews365, a Red Bull não conseguiu entrar em um acordo com a Bybit para renovar a parceria e, consequentemente, o vínculo foi desfeito. No site oficial da esquadra de Milton Keynes, o logo da corretora de criptomoedas já não aparece mais na seção de patrocinadores oficiais.

Por outro lado, o acordo com a empresa norte-americana de tecnologia Oracle, a principal patrocinadora da equipe, segue valendo. O contrato atual prevê um pagamento de US$ 100 milhões (R$ 621 milhões) anualmente.

Além disso, a Red Bull anunciou dois novos acordos de patrocínio na reta final de 2024: um com a empresa irlandesa AvaTrade e outra com a marca de tecnologia de vídeo Neat.

É esperado, porém, que a Red Bull anuncie ainda mais parcerias para a temporada 2025.

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.