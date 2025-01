Lewis Hamilton já é piloto da Ferrari. Com a virada do ano, a mudança para a escuderia de Maranello está consolidada, encerrando, assim, uma história de 12 temporadas com a Mercedes.

Para aguçar a curiosidade dos fãs, Hamilton não perdeu tempo e recorreu às redes sociais para sinalizar a mudança. O #44 postou uma foto dos tempos do kart, quando usava um capacete vermelho. Na legenda da foto, apenas um emoji de carro de corrida. Que, por sinal, é vermelho.

A própria Ferrari também tratou de usar as redes sociais. Com um vídeo, a equipe italiana mostrou que começou seguir não só o heptacampeão nas redes sociais, mas também o bulldog Roscoe, o mascote de Lewis.

— Bem-vindo à família, Lewis Hamilton — escreveu a Ferrari.

Hamilton na Ferrari

Lewis Hamilton se emocionou após vencer o GP da Inglaterra de 2024 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Lewis Hamilton foi anunciado pela Ferrari em fevereiro de 2024. O britânico deixou a Mercedes após 11 anos de parceria, onde realizou muitos feitos com a escuderia alemã. Ao todo, foram seis títulos do campeonato de pilotos (2014 e 2015, 2017 a 2020), além do octacampeonato de construtores (2014 a 2021) e 82 vitórias, 144 pódios e 77 pole positions.

Desde que entrou na categoria, será a primeira vez que Hamilton irá pilotar um carro com motor que não seja Mercedes, já que na época da McLaren, a equipe utilizava compostos da equipe alemã. Com isso, Lewis entra na lista de grandes campeões, como Fernando Alonso e Sebastian Vettel, que pilotaram pela escuderia italiana.