No primeiro dia de fevereiro de 2024, uma bomba impactou o mundo da Fórmula 1: o anúncio de Lewis Hamilton na Ferrari a partir de 2025. E, nesta semana, o tão aguardado ano chegou. O britânico concluiu a sua passagem pela Mercedes em dezembro do último ano, no GP de Abu Dhabi, que fechou a temporada. Agora, a dúvida que paira é: o que esperar de Hamilton na Ferrari? Para ajudar a responder à pergunta, o Lance! mostra alguns pontos. Confira abaixo.

Idade não é um problema

Hamilton, que completa 40 anos no dia 7 de janeiro, iniciará a temporada da F1 quarentão. Mas ele já deixou claro que mesmo com uma vasta experiência, encarar um desafio com olhos de menino não é um problema. Sobre a ida para Ferrari, Lewis afirmou nas redes, na época do anúncio, que “dirigir no vermelho da Ferrari” será a realização de um sonho.

— Me sinto incrivelmente bem afortunado, após ter conquistado coisas com a Mercedes que só poderia ter sonhado como criança, que eu agora tenha a chance de realizar outro sonho de infância: dirigir no vermelho da Ferrari — afirmou Lewis.

Queda de rendimento e fim amargo na Mercedes

Hamilton no GP do Azerbaijão de 2024 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

A decisão de ir para a Ferrari foi motivada pela queda de rendimento da Mercedes. Hamilton, que conquistou seis de seus sete títulos com a equipe alemã, teve momentos amargos no final de sua passagem pela Mercedes.

Após a perda do campeonato para Max Verstappen em 2021, Lewis viu o carro que pilotava abaixo da Red Bull nas temporadas recentes. Neste ano, por exemplo, a equipe alemã foi superada pela McLaren e a própria Ferrari.

O interesse da Ferrari por Hamilton teria se intensificado no inverno europeu, já que o britânico se mostrou aberto à mudança por considerar que a sua atual equipe não brigaria pelo título.

Fim de jejum

O casamento de Hamilton com a Ferrari tem um objetivo principal: encerrar jejum de títulos. A equipe italiana não leva o campeonato de construtores desde 2008 e, para isso, Lewis está se esforçando, mesmo durante as férias. Segundo o jornal “La Gazzetta dello Sport”, o britânico já visitou a equipe e está fazendo aulas de italiano para chegar mais preparado.

O que esperar de Hamilton na Ferrari?

A união das duas lendas vai acontecer, mas o resultado também depende do carro que a equipe vai entregar ao piloto. As projeções para o próximo campeonato dão otimismo a Hamilton.

Apesar do amargo vice-campeonato, a Ferrari tem motivos para acreditar no título em 2025. A equipe teve o melhor desempenho na reta final da última temporada. Sainz e Leclerc somaram 156 nas últimas cinco corridas e quase tirou a desvantagem para a McLaren.

Além disso, o novo regulamento em 2026 pode ajudar a equipe. Porém, é esperado que a Ferrari foque parte dos atuais recursos financeiros disponíveis para o desenvolvimento dos futuros carros.