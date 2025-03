Quanto João Fonseca já faturou em 2025? Veja premiação

João Fonseca segue impressionando no circuito profissional de tênis. No último domingo (16), o jovem tenista brasileiro conquistou mais um título na temporada, vencendo o Challenger de Phoenix. Além de garantir mais um troféu para sua coleção, Fonseca faturou US$ 38,4 mil (R$ 220,4 mil) em premiação.



Com o título nos Estados Unidos, o carioca elevou ainda mais seus ganhos na temporada de 2025. Ao todo, ele já acumula US$ 346,2 mil (cerca de R$ 1,98 milhão) em premiações neste ano.

💰 Quanto João Fonseca já faturou em 2025?

A excelente fase de João Fonseca reflete diretamente em suas premiações financeiras. Desde o início da temporada, o brasileiro já conquistou três títulos e avançou em torneios importantes. Veja os valores recebidos em cada competição:

🏆 Challenger de Camberra (campeão) – US$ 28,4 mil (R$ 163,0 mil)

🎾 Australian Open (segunda rodada) – US$ 123 mil (R$ 705,0 mil)

🏆 ATP Buenos Aires (campeão) – US$ 100,1 mil (R$ 574,6 mil)

🎾 Rio Open (primeira rodada) – US$ 18,7 mil (R$ 107,4 mil)

🎾 Indian Wells (segunda rodada) – US$ 37,6 mil (R$ 215,8 mil)

🏆 Challenger de Phoenix (campeão) – US$ 38,4 mil (R$ 220,4 mil)

📈 Temporada promissora para o jovem brasileiro

Aos 18 anos, João Fonseca se consolida como a maior promessa do tênis brasileiro. O título em Phoenix reforça sua rápida evolução e mostra que ele está pronto para desafios ainda maiores no circuito ATP.



Se mantiver o ritmo, o jovem atleta pode continuar aumentando seus prêmios e, quem sabe, brigar por títulos ainda mais expressivos nos próximos meses. O próximo desafio será o Masters 1000 de Miami, que começa nesta semana.

