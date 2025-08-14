Lance! no Rio Innovation Week: confira a programação desta quinta

O Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina, inicia nesta quinta-feira (14) seu terceiro dia de programação. Na edição 2025, o Lance! apresenta atrações especiais em seu palco, o Sportech, que tem como mote "Um Lance muda tudo. A inovação também". O estande visa abordar o mercado de tecnologia e entretenimento através do universo esportivo, com painéis ao longo dos quatro dias de evento.

Nos dois primeiros dias, o palco recebeu painéis com temáticas variadas, como as Olimpíadas e jogos Pan-Americanos, expansão do futebol feminino, Copa do Mundo de 2026, fair-play financeiro no futebol brasileiro e educação financeira e entretenimento. As apresentações contaram com a participação de executivos do Lance!, como Guilherme Guimarães, sócio do Grupo Lance!, e Paulo Ganime, CEO.

Neste terceiro dia de RIW, o Sportech terá atrações que abordam a temática do esporte sob diversas perspectivas, como a experiência dos torcedores, tecnologia no setor esportivo e até Kings League, um produto criado pelo ex-jogador Gerard Piqué e que se tornou um case de sucesso quando se fala de inovação digital no futebol.

O palco do Lance! ainda terá uma atração voltada para o Arquiba, app que pertence ao Grupo Lance! e que promove experiências imersivas e interativas com os torcedores apaixonados por futebol em estádios de todo o mundo. Pedro Henrique El Bainy, Head de Parcerias e Novos Negócios do Lance!, será um dos mediadores dos painéis.

Confira a programação do Lance! no Rio Innovation Week

Quinta-feira (14/08)

11h - Esporte para todos (palco do Lance!) 13h - Tecnologia a serviço do esporte (palco do Lance!) 14h - Sócio torcedor (palco do Lance!) 15h - Kings League (palco do Lance!) 16h - Gigantes de Nazaré (palco do Lance!) 18h - Arquiba (palco do Lance!) 18h - Medicina Esportiva - Mário Bittencour (Armazém 4 - Palco 15)

Denis Matias e Paulo Ganime, CEO do Lance!, durante painel no Rio Innovation Week 2025. (Foto: Leonardo Vidal/Lance!)

O que é a Rio Innovation Week

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.