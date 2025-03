Quanto os clubes brasileiros já faturaram em premiação em 2025? Veja ranking

A temporada de 2025 ainda está no início, mas alguns clubes brasileiros já faturaram premiações milionárias com os títulos e participações em competições nacionais e internacionais. Abaixo, o Lance! Biz apresenta a lista dos prêmios distribuídos até o momento.



No topo do ranking aparece o Flamengo, que acumulou R$ 11,8 milhões com a conquista da Supercopa do Brasil no início do ano. O Rubro-Negro também venceu o Carioca neste fim de semana, mas não recebeu nenhum valor pelo título.

O Botafogo ocupa a segunda posição, impulsionado pela participação na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. Mesmo ficando com o vice nos dois torneios, o clube carioca já faturou R$ 11,2 milhões na temporada.



Na sequência, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco aparecem empatados, cada um com R$ 3,4 milhões garantidos até agora. Este valor corresponde à participação nas duas primeiras fases da Copa do Brasil.

💰 Ranking de premiações dos clubes brasileiros em 2025

1️⃣ Flamengo – R$ 11,8 milhões (Supercopa do Brasil)

2️⃣ Botafogo – R$ 11,2 milhões (Supercopa e Recopa)

3️⃣ Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco – R$ 3,4 milhões (Copa do Brasil)

4️⃣ São Paulo – R$ 1,1 milhão (Paulistão)

5️⃣ Santos – R$ 850 mil (Paulistão)

🏆 Premiação do Paulistão pode mudar o ranking

Finalistas do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras ainda não aparecem na lista, mas já têm valores garantidos. O campeão estadual receberá R$ 5 milhões, enquanto o vice levará R$ 1,65 milhão.

Vale lembrar que o levantamento não inclui as premiações da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, nem os valores que os clubes receberão pela participação na terceira fase da Copa do Brasil.

Com diversas competições ainda em andamento, os números vão crescer consideravelmente ao longo da temporada, especialmente para os times que avançarem nas principais disputas nacionais e internacionais.