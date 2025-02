Qual o tamanho da fortuna de Guga Kuerten, ex-tenista brasileiro?

O tênis brasileiro voltou a ganhar destaque com João Fonseca, mas, quando se fala no maior nome da história do esporte no Brasil, Gustavo Kuerten - o Guga - segue no topo. O ex-tenista, inclusive, construiu uma fortuna milionária dentro e fora das quadras.

💰🎾 Quanto Guga faturou ao longo da carreira?

Gustavo Kuerten se aposentou precocemente em 2008, aos 32 anos, devido a lesões nas costas. No entanto, sua trajetória no tênis foi marcada por conquistas expressivas. Em 13 anos como profissional, o catarinense conquistou três títulos de Roland Garros e chegou ao topo do ranking da ATP.

Somente em premiações por desempenho, Guga faturou cerca de US$ 14,8 milhões (R$ 84 milhões, na cotação atual). Além disso, teve contratos milionários com marcas como Pepsi, Banco do Brasil e Diadora, que investiram pesado para associar suas imagens ao ídolo brasileiro.

💸 A marca Guga e seus negócios milionários

Aposentado há 15 anos, Guga Kuerten se tornou um empresário de sucesso e continua faturando alto. O grande pilar de seus negócios é o Grupo Guga Kuerten (GGK), holding comandada por ele e seu irmão, Rafael.

Estima-se que o GGK fature anualmente cerca de R$ 300 milhões. O negócio tem como principal ativo a marca pessoal de Guga. O ex-tenista continua sendo um nome forte para publicidade e mantém contratos de patrocínio e licenciamento.

Além disso, o grupo expandiu suas operações para diferentes áreas, como:

RGK – investimentos imobiliários GKF – rede de escolinhas de tênis GKP – administração de negócios e parcerias

Desde 2018, Guga também é embaixador e sócio da Genial Investimentos, plataforma voltada para o mercado financeiro. Com uma carreira consolidada dentro e fora das quadras, ele segue como um dos atletas brasileiros mais bem-sucedidos da história.