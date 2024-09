Guga recebe honraria máxima de time brasileiro

Gustavo Kuerten, o Guga, recebe homenagem no Avaí (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 15:45 • Florianópolis (SC)

Nesta segunda quinzena de setembro, o Avaí Futebol Clube fez a entrega da medalha Saul Oliveira, maior honraria do Leão, ao tenista Gustavo Kuerten. Guga foi um dos homenageados com a medalha em 2023, ano do Centenário, mas por motivos de agenda conseguiu recebê-la agora, em 2024. Estiveram presentes na ocasião a Diretoria Executiva do clube, bem como as mesas diretoras dos conselhos Fiscal e Deliberativo do Avaí.

Tricampeão de Roland Garros e ex-número um do mundo, Guga nunca escondeu o carinho pelo Avaí, levando o azul e branco adiante por onde passava.

- É uma satisfação especial, porque me remete à idade de começar a ir no estádio, de ver os jogos, relembrar os ídolos, como Branco, Toninho Quintino, enfim, a geração que me ensinou a sonhar. E, por meio do clube, eu sempre acreditei em algo mais esperançoso, em que vai dar certo, em conseguir meus sonhos. E foi bacana, pois aos poucos a gente conseguiu transmitir essa ligação com o Avaí e a leveza que é torcer, brincar, se emocionar no campo para as pessoas. E todo mundo parece que abraçou, desde 1997, quando a nossa vida se transformou - contou o tenista.

A entrega foi feita no escritório de uma parceira do clube. Guga se fez presente com seu filho, Luiz Felipe.

- É uma honra para todos nós, avaianos, termos o Guga como torcedor. Sua história serve de inspiração para muita gente até hoje, mesmo com quase 20 anos passados de sua aposentadoria. O Avaí só tem a agradecer por tudo que o Guga representa e faz pelo clube desde os tempos de quadra - disse o presidente do Avaí, Júlio César Heerdt.

- A medalha Saul Oliveira é entregue a pessoas que contribuem para o Avaí e para o esporte, de modo geral. E não precisa de explicações para dizer o porquê de entregar essa honraria ao Guga. Além de maior ídolo de muita gente, meu inclusive, ainda levou o nome do Leão aos quatro cantos do mundo. E isso é uma contribuição inestimável - comentou Bernardo Pessi, Presidente do Conselho Deliberativo do Avaí.