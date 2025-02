Quem é mais rico? Compare finanças bilionárias de Real Madrid e City

Real Madrid e Manchester City disputam, nesta quarta-feira (19), uma vaga nas oitavas de final da Champions League 2024/25. Enquanto os jogadores medem força em campo, o Lance! Biz compara as finanças bilionárias dos dois clubes.



Quem é mais rico? Quem gasta mais com salários? Qual dos dois tem o elenco mais valioso? A resposta dessas questões financeiras você confere abaixo.

💰 Quem é mais rico?

De acordo com o último relatório Money Football League, da Deloitte, Real Madrid e Manchester City têm as maiores receitas do futebol mundial. O clube espanhol, no entanto, leva vantagem sobre o rival.

💶 De onde vem o dinheiro?

Nos dois clubes, a principal fonte de receitas é a linha comercial, com acordos de patrocínio e licenciamento. Em seguida, aparecem os direitos de transmissão e a bilheteria.

Real Madrid:

Comercial: R$ 2,8 bi / Broadcasting: R$ 1,9 bi / Matchday: R$ 1,5 bi

Comercial: R$ 2,4 bi / Broadcasting: R$ 2 bi / Matchday: R$ 522 mi

💸 Quem gasta mais com salários?

Quando o assunto é folha salarial, o Real Madrid também aparece na frente. Por mês, o clube espanhol paga cerca de R$ 8 milhões ao elenco do que os Citizens, segundo o site Capology.

⚽ Qual elenco é mais valioso?

De acordo com o Transfermarkt, o Manchester City tem o elenco mais caro do mundo, enquanto o Real Madrid aparece em segundo no ranking mundial.

Manchester City - R$ 7,7 bilhões

Real Madrid - R$ 7,3 bilhões