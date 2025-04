Qual o tamanho da dívida atual do Flamengo? Veja evolução recente

O Flamengo divulgou na última semana o balanço financeiro de 2024, e além das receitas bilionárias — que já foram analisadas em matéria anterior — chama atenção a evolução da dívida do clube. Mas, afinal, qual é o tamanho real desse endividamento?



A resposta depende do critério utilizado. Diferente de empresas tradicionais, não existe um padrão único para o cálculo da dívida em clubes de futebol. O próprio Flamengo adota um indicador específico: a chamada Dívida Operacional Líquida, que considera apenas obrigações relacionadas à operação do futebol, descontando valores em caixa e a receber.

📊 Evolução da Dívida Operacional Líquida

(valores corrigidos pelo IPCA):

2019 – R$ 489 milhões

2020 – R$ 613 milhões

2021 – R$ 306 milhões

2022 – R$ 238 milhões

2023 – R$ 50 milhões

2024 – R$ 327 milhões

O salto registrado em 2024 — de R$ 50 milhões para R$ 327 milhões — foi motivado principalmente pela queda na posição de caixa ao final do ano e pelo aumento nas obrigações com a compra de atletas.

💰 Outra visão: a análise de César Grafietti

Economista especializado no futebol, César Grafietti propõe outro cálculo para a dívida dos clubes. Segundo ele, o número mais representativo inclui:

Dívidas bancárias, com fornecedores, clubes e governo

Salários e encargos trabalhistas

Adiantamentos de receitas futuras

E a dedução apenas do caixa disponível

💰 Com base nessa metodologia, a dívida líquida atual do Flamengo é de R$ 704 milhões, sendo que R$ 392 milhões vencem já nos próximos 12 meses.

- Um erro comum é deduzir todo o ativo do passivo para calcular dívida. Isso mostra liquidez, e não necessariamente o endividamento real - explica Grafietti, em matéria para o site Inteligência Financeira.

📌 O que isso significa?

Apesar da receita robusta e dos ativos relevantes, o Flamengo precisa manter atenção à gestão de fluxo de caixa e ao crescimento das obrigações no curto prazo. A dívida segue em níveis controláveis, mas o salto em 2024 acende um alerta — especialmente diante de um mercado com atrasos frequentes em pagamentos entre clubes.

A saúde financeira rubro-negra ainda é uma das melhores do país, mas acompanhar de perto a evolução da dívida será essencial para sustentar o modelo de alto investimento esportivo.

