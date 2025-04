Quem é mais rico? Compare as finanças de Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras saíram na frente mais uma vez. Antes mesmo do prazo final para divulgação das demonstrações financeiras, os dois clubes publicaram seus balanços — e, como era de se esperar, com números robustos.



A seguir, fazemos um raio-X financeiro dos dois gigantes para responder à pergunta que sempre volta à tona: afinal, quem é mais rico?

💰 Receita: rubro-negra é maior, mas com modelo diferente

O Flamengo fechou 2024 com receita 14% superior à do Palmeiras (R$ 1,287 bilhão x R$ 1,128 bilhão). O clube carioca se destacou especialmente nas receitas recorrentes, aquelas que vêm da operação do futebol e mostram sustentabilidade no longo prazo. Já o Verdão bateu recorde graças a vendas de atletas, mas teve leve queda nas receitas recorrentes.

➡️ Destaques:

📺 Direitos de transmissão : Flamengo R$ 90 milhões acima graças à Copa do Brasil; mesmo sem o prêmio, a receita foi 49% maior .

: Flamengo R$ 90 milhões acima graças à Copa do Brasil; mesmo sem o prêmio, a receita foi . 💰 Negociação de atletas: Palmeiras faturou mais de R$ 500 milhões apenas com a venda de jogadores. Já o Flamengo faturou R$ 76 milhões.

💸 Custos e despesas: Palmeiras gasta mais proporcionalmente

🧾 O Flamengo teve R$ 930 milhões em custos totais (72% da receita), enquanto o Palmeiras ficou com 58%. No recorte de salários do esporte sobre receitas recorrentes, o Palmeiras lidera: 63% contra 46% do Flamengo — reflexo da busca para manter a competitividade.

📌 Outro ponto curioso:

🎟️ Gastos com operação de jogos : R$ 125 milhões no Flamengo vs. R$ 30 milhões no Palmeiras.

: R$ 125 milhões no Flamengo vs. R$ 30 milhões no Palmeiras. 🧑‍💼 Despesas administrativas: Palmeiras gasta R$ 39 milhões a mais que o rival.

💰 Dívidas: sinal de alerta no Palmeiras

Quando o assunto é dívida, os dois clubes estão praticamente empatados. A dívida total do Flamengo é de R$ 704 milhões, enquanto a do Palmeiras é de R$ 702 milhões. Como tem receitas recorrentes menores, a situação do Verdão é mais preocupante.

➡️ Outros dados:

📆 Curto prazo : ambos operam entre 0,5x e 0,6x das receitas totais — dentro do limite.

: ambos operam entre das receitas totais — dentro do limite. ⚠️ Dívidas com clubes e agentes: R$ 555 milhões no Palmeiras, R$ 383 milhões no Flamengo.

Em resumo, são dois clubes ainda equilibrados, mas com caminhos diferentes. O Flamengo opera com mais folga e consistência; o Palmeiras mostra ousadia e agressividade, mas começa a flertar com o limite da prudência financeira.

