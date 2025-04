São Paulo anuncia novo acordo com patrocínio master e rebatiza CT

O São Paulo anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (7), a renovação do contrato com a Superbet, patrocinadora máster do clube. O novo vínculo será válido até 2030, ano em que o Tricolor completará seu centenário. Além da compensação financeira ampliada, um dos pontos que mais chama atenção é a cláusula de naming rights para o CT da Barra Funda, que passará a se chamar oficialmente "SuperCT".

O presidente Julio Casares sinalizou o acerto no fim de semana, ao compartilhar em seu Instagram uma publicação do CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, confirmando a renovação até 2030.

Segundo a publicação de Alexandre Fonseca, o contrato pode render até R$ 1 bilhão ao Tricolor. Por ano, o valor gira em torno dos R$ 678 milhões ao longo das 6 temporadas. O Lance! apurou que as partes estavam conversando há algum tempo, mas faltavam acertar questões sobre valores, faltava somente a assinatura - que aconteceu.

O primeiro acordo com a casa de apostas foi acertado para ser válido a partir de 2024. Na época, foi fechado por R$ 156 milhões e duração de três anos. A marca substituiu um espaço que antes era ocupado por outra casa de apostas, a Sportsbet.io.

A Superbet foi a segunda empresa anunciada oficialmente como patrocinadora visando o 'Projeto do Centenário' do clube. Em outubro do ano passado, o São Paulo anunciou a renovação com a Ademicon.

Casares e CEO da Superbet tem boa relação (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja o anúncio do São Paulo