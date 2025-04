Ingressos da final da Champions terão preço recorde; veja valores

A UEFA divulgou oficialmente os preços dos ingressos para a grande final da Champions League 2025, que será disputada no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha. Com valores que chegam a 950 euros (R$ 6.127,50), essa será a edição com os ingressos mais caros da história da competição.



Ao todo, serão disponibilizados 38.700 ingressos ao público geral e torcedores dos clubes finalistas, de um total de 64.500 lugares. Cada equipe que chegar à decisão terá direito a 18.000 bilhetes para seus torcedores. O restante das entradas será vendido pelo site oficial da UEFA ou destinado a federações nacionais, patrocinadores, emissoras e à própria organização.

💶 Preços dos ingressos da final da Champions League:

🟡 Fans First (torcedores dos clubes): 70 euros (R$ 451,50)

🔵 Categoria 3: 180 euros (R$ 1.161,00)

🟠 Categoria 2: 650 euros (R$ 4.192,50)

🔴 Categoria 1: 950 euros (R$ 6.127,50)

📌 Venda será feita por sorteio

A venda dos ingressos já está aberta e segue até o dia 11 de abril, exclusivamente pelo site da UEFA. Assim como em anos anteriores, as entradas não serão vendidas por ordem de chegada, mas sim através de sorteio entre os inscritos que manifestarem interesse no site da entidade.

A categoria mais barata, “Fans First”, continuará sendo reservada apenas para os torcedores dos clubes finalistas, como parte da iniciativa da UEFA de manter os eventos acessíveis a quem mais vive a paixão do futebol nas arquibancadas.

Apesar do esforço da entidade em oferecer preços populares, as categorias superiores refletem o crescimento da demanda e da valorização do evento, que é considerado o ápice do calendário europeu.

Com estádios lotados, bilhetes concorridos e audiência global, a Champions League segue como um dos eventos mais cobiçados — e, agora, também um dos mais caros — do esporte mundial.

