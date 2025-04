De onde vem o dinheiro do Flamengo? Veja principais receitas

Clube mais rico do futebol brasileiro, o Flamengo ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em arrecadação pelo quarto ano consecutivo. O balanço financeiro de 2024, divulgado nesta semana, revelou que o Rubro-Negro atingiu uma receita bruta de R$ 1,3 bilhão, impulsionada principalmente por direitos de transmissão e patrocínios.



📺 Direitos de TV e premiações lideram faturamento

A maior fatia da receita flamenguista vem da mídia e premiações. Somando direitos de transmissão fixos e bonificações por participação e performance, o Flamengo arrecadou impressionantes R$ 595,5 milhões na última temporada. Confira os detalhes:

🔹 Direitos de transmissão fixos: R$ 453,5 milhões

🔹 Participação, exposição e performance: R$ 142 milhões

Além disso, a crescente atuação digital do clube também gerou bons números. A categoria de mídias digitais e serviços "on demand" somou R$ 179 milhões, mostrando o impacto das plataformas digitais na arrecadação rubro-negra.

🏟️ Receita com estádio e torcida também tem grande impacto

O apoio da torcida, dentro e fora do Maracanã, também representou uma parte importante da receita do Flamengo. O clube arrecadou R$ 244 milhões com bilheteria, estádio e sócio-torcedor, demonstrando a força da Nação Rubro-Negra.

💳 Bilheteria: R$ 118 milhões

🏟️ Estádio: R$ 48 milhões

🔴⚫ Sócio-torcedor: R$ 78 milhões

📢 Patrocínios e licenciamento crescem

Outra fonte relevante de receita veio do marketing. O Flamengo arrecadou R$ 322,5 milhões com patrocínio e publicidade, enquanto licenciamento e royalties geraram R$ 98 milhões. O clube segue explorando sua marca com novas parcerias e produtos oficiais.

🔎 Outras receitas

Além das categorias principais, o Flamengo ainda faturou valores expressivos com atividades como aluguel do Maracanã e visitação ao museu. Veja os números:

🏅 Quadro social: R$ 25 milhões

⚽ Escolas esportivas: R$ 8 milhões

🎟️ Visitação (Museu e Tour Maracanã): R$ 12 milhões

🏟️ Aluguel do Maracanã: R$ 19 milhões

💰 Outros: R$ 45,5 milhões

Para acompanhar as principais notícias sobre Negócios do Esporte, acompanhe o Lance! Biz.